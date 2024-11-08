https://ria.ru/20241108/krym-1982702833.html

Крымский санаторий потребовал взыскать с Украины 49 миллионов рублей

Крымский санаторий потребовал взыскать с Украины 49 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2024

Крымский санаторий потребовал взыскать с Украины 49 миллионов рублей

Дом творчества "Санаторий Алуштинский" в Крыму, принадлежащий Союзу кинематографистов РФ, требует взыскать с Украины около 49 миллионов рублей убытков,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:54

2024-11-08T15:54

2024-11-08T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Дом творчества "Санаторий Алуштинский" в Крыму, принадлежащий Союзу кинематографистов РФ, требует взыскать с Украины около 49 миллионов рублей убытков, говорится в картотеке судебного делопроизводства. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел. "Общество с ограниченной ответственностью "Дом творчества "Санаторий Алуштинский" обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, к Государственному агентству водных ресурсов Украины с требованием о взыскании убытков в размере 48,8 млн рублей", - говорится в документах судебного делопроизводства, опубликованных в картотеке. Судом исковое заявление принято и возбуждено производство. Судебное разбирательство по делу назначено на 27 ноября. При этом участников судебного процесса призвали обеспечить явку своих представителей, а также представить дополнительные доказательства в обоснование своей позиции. Союз кинематографистов Российской Федерации — общероссийская общественная организация, объединяющая около 5 тысяч кинематографистов. Возглавляет объединение народный артист России, актер и кинорежиссер Никита Михалков. Санаторий "Алуштинский" находится на южном берегу Крыма в Алуште в курортной зоне на берегу Черного моря.

https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981795107.html

https://ria.ru/20241031/fas-1981096633.html

украина

россия

республика крым

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украина, россия, республика крым, владимир константинов, никита михалков, происшествия