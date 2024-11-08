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Крымский санаторий потребовал взыскать с Украины 49 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2024
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15:54 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/krym-1982702833.html
Крымский санаторий потребовал взыскать с Украины 49 миллионов рублей
Крымский санаторий потребовал взыскать с Украины 49 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2024
Крымский санаторий потребовал взыскать с Украины 49 миллионов рублей
Дом творчества "Санаторий Алуштинский" в Крыму, принадлежащий Союзу кинематографистов РФ, требует взыскать с Украины около 49 миллионов рублей убытков,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:54
2024-11-08T15:54
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республика крым
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никита михалков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Дом творчества "Санаторий Алуштинский" в Крыму, принадлежащий Союзу кинематографистов РФ, требует взыскать с Украины около 49 миллионов рублей убытков, говорится в картотеке судебного делопроизводства. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел. "Общество с ограниченной ответственностью "Дом творчества "Санаторий Алуштинский" обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, к Государственному агентству водных ресурсов Украины с требованием о взыскании убытков в размере 48,8 млн рублей", - говорится в документах судебного делопроизводства, опубликованных в картотеке. Судом исковое заявление принято и возбуждено производство. Судебное разбирательство по делу назначено на 27 ноября. При этом участников судебного процесса призвали обеспечить явку своих представителей, а также представить дополнительные доказательства в обоснование своей позиции. Союз кинематографистов Российской Федерации — общероссийская общественная организация, объединяющая около 5 тысяч кинематографистов. Возглавляет объединение народный артист России, актер и кинорежиссер Никита Михалков. Санаторий "Алуштинский" находится на южном берегу Крыма в Алуште в курортной зоне на берегу Черного моря.
https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981795107.html
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украина, россия, республика крым, владимир константинов, никита михалков, происшествия
Украина, Россия, Республика Крым, Владимир Константинов, Никита Михалков, Происшествия
Крымский санаторий потребовал взыскать с Украины 49 миллионов рублей

Дом творчества "Санаторий Алуштинский" требует взыскать с Украины 49 млн рублей

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Дом творчества "Санаторий Алуштинский" в Крыму, принадлежащий Союзу кинематографистов РФ, требует взыскать с Украины около 49 миллионов рублей убытков, говорится в картотеке судебного делопроизводства.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел.
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"Общество с ограниченной ответственностью "Дом творчества "Санаторий Алуштинский" обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, к Государственному агентству водных ресурсов Украины с требованием о взыскании убытков в размере 48,8 млн рублей", - говорится в документах судебного делопроизводства, опубликованных в картотеке.
Судом исковое заявление принято и возбуждено производство. Судебное разбирательство по делу назначено на 27 ноября. При этом участников судебного процесса призвали обеспечить явку своих представителей, а также представить дополнительные доказательства в обоснование своей позиции.
Союз кинематографистов Российской Федерации — общероссийская общественная организация, объединяющая около 5 тысяч кинематографистов. Возглавляет объединение народный артист России, актер и кинорежиссер Никита Михалков.
Санаторий "Алуштинский" находится на южном берегу Крыма в Алуште в курортной зоне на берегу Черного моря.
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УкраинаРоссияРеспублика КрымВладимир КонстантиновНикита МихалковПроисшествия
 
 
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