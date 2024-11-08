https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982578998.html

Глава ПМР: промышленный потенциал Приднестровья пострадал из-за Молдавии

Глава ПМР: промышленный потенциал Приднестровья пострадал из-за Молдавии - РИА Новости, 08.11.2024

Глава ПМР: промышленный потенциал Приднестровья пострадал из-за Молдавии

Промышленный потенциал Приднестровья значительно пострадал из-за Молдавии, остановлены уже три крупных предприятия, заявил РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T07:24

2024-11-08T07:24

2024-11-08T09:30

в мире

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кишинев

ссср

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Промышленный потенциал Приднестровья значительно пострадал из-за Молдавии, остановлены уже три крупных предприятия, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Промышленный потенциал Приднестровья значительно пострадал из-за ограничительных мер Молдовы. Невозможность экспортировать продукцию за рубеж повлекла остановку уже трех крупных предприятий. Сохраняется несправедливый режим двойных таможенных пошлин и необоснованных сборов, банковская блокада", - сказал Красносельский. Глава ПМР уточнил, что это искусственно созданные проблемы, которые мешают развитию Приднестровья и негативно сказываются не только на приднестровской, но и на в целом молдавской экономике. "Все эти действия нельзя оправдать никакими политическими целями и лозунгами, поскольку они грубо нарушают права и интересы тысяч людей, оставшихся без работы, идут вразрез с договоренностями переговорного процесса, а также обязательствами Молдовы перед Европейским союзом, включая нашу договоренность с ЕС о свободе торговли", - отметил Красносельский. Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. А с 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982194624.html

https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982569901.html

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кишинев

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