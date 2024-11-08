Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР: референдум о евроинтеграции расколол молдавское общество - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982569901.html
Глава ПМР: референдум о евроинтеграции расколол молдавское общество
Глава ПМР: референдум о евроинтеграции расколол молдавское общество - РИА Новости, 08.11.2024
Глава ПМР: референдум о евроинтеграции расколол молдавское общество
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что референдум о евроинтеграции Молдавии расколол молдавское... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:29
2024-11-08T04:29
в мире
молдавия
вадим красносельский
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981667251_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e3d486924df76daef44fed50d278daef.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что референдум о евроинтеграции Молдавии расколол молдавское общество. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". "На наш взгляд, один из очевидных результатов референдума – это практически равное количество людей, которые поддержали вынесенные на него вопросы, и тех, кто проголосовал "против". То есть мы можем говорить о разделении молдавского общества, и, думаю, главной задачей для местных политиков должно стать преодоление этого раскола", - сказал Красносельский в беседе с РИА Новости. Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что приднестровцы в большинстве своем не принимали участие в референдуме. "Мы публично обратились к молдавской стороне с соответствующим предложением и были готовы к взаимодействию по данному вопросу, чтобы всё население Приднестровья могло высказать свое мнение. Но молдавским властям оно, как видим, оказалось неинтересным. Это принципиально важный момент, поскольку государственная позиция Приднестровья формируется исключительно на воле нашего народа", - отметил Красносельский. Ранее министерство иностранных дел ПМР сообщило, что считает возможным проведение на своей территории референдума об отношении к Евросоюзу. В ведомстве также отметили, что мероприятие может быть организовано на основе договоренностей сторон с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья. Позднее в молдавском Бюро по вопросам реинтеграции сообщили, что проведение в Приднестровье референдума о вступлении в ЕС нарушает законодательство Молдавии. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. Ранее с особым мнением по этому вопросу выступил член Конституционного суда Владимир Цуркан, который полагает, что его коллеги в КС не должны были признавать итоги плебисцита.
https://ria.ru/20241108/dialog-1982567965.html
https://ria.ru/20241023/tiraspol-1979508109.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981667251_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6cbe9340becd9f65e7a5cd469696985b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, вадим красносельский, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Глава ПМР: референдум о евроинтеграции расколол молдавское общество

Красносельский: референдум о евроинтеграции расколол молдавское общество

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЭкс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло с супругой голосуют во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло с супругой голосуют во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло с супругой голосуют во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что референдум о евроинтеграции Молдавии расколол молдавское общество.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время празднования 34-й годовщины образования ПМР - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Глава ПМР: Тирасполь открыт к диалогу с властями Молдавии
Вчера, 03:39
"На наш взгляд, один из очевидных результатов референдума – это практически равное количество людей, которые поддержали вынесенные на него вопросы, и тех, кто проголосовал "против". То есть мы можем говорить о разделении молдавского общества, и, думаю, главной задачей для местных политиков должно стать преодоление этого раскола", - сказал Красносельский в беседе с РИА Новости.
Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что приднестровцы в большинстве своем не принимали участие в референдуме. "Мы публично обратились к молдавской стороне с соответствующим предложением и были готовы к взаимодействию по данному вопросу, чтобы всё население Приднестровья могло высказать свое мнение. Но молдавским властям оно, как видим, оказалось неинтересным. Это принципиально важный момент, поскольку государственная позиция Приднестровья формируется исключительно на воле нашего народа", - отметил Красносельский.
Ранее министерство иностранных дел ПМР сообщило, что считает возможным проведение на своей территории референдума об отношении к Евросоюзу. В ведомстве также отметили, что мероприятие может быть организовано на основе договоренностей сторон с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья. Позднее в молдавском Бюро по вопросам реинтеграции сообщили, что проведение в Приднестровье референдума о вступлении в ЕС нарушает законодательство Молдавии.
Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. Ранее с особым мнением по этому вопросу выступил член Конституционного суда Владимир Цуркан, который полагает, что его коллеги в КС не должны были признавать итоги плебисцита.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Глава ПМР заявил об отсутствии официального диалога с Кишиневом
23 октября, 11:13
 
В миреМолдавияВадим КрасносельскийЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала