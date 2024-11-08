https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982569901.html

Глава ПМР: референдум о евроинтеграции расколол молдавское общество

Глава ПМР: референдум о евроинтеграции расколол молдавское общество - РИА Новости, 08.11.2024

Глава ПМР: референдум о евроинтеграции расколол молдавское общество

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что референдум о евроинтеграции Молдавии расколол молдавское... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:29

2024-11-08T04:29

2024-11-08T04:29

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молдавия

вадим красносельский

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что референдум о евроинтеграции Молдавии расколол молдавское общество. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". "На наш взгляд, один из очевидных результатов референдума – это практически равное количество людей, которые поддержали вынесенные на него вопросы, и тех, кто проголосовал "против". То есть мы можем говорить о разделении молдавского общества, и, думаю, главной задачей для местных политиков должно стать преодоление этого раскола", - сказал Красносельский в беседе с РИА Новости. Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что приднестровцы в большинстве своем не принимали участие в референдуме. "Мы публично обратились к молдавской стороне с соответствующим предложением и были готовы к взаимодействию по данному вопросу, чтобы всё население Приднестровья могло высказать свое мнение. Но молдавским властям оно, как видим, оказалось неинтересным. Это принципиально важный момент, поскольку государственная позиция Приднестровья формируется исключительно на воле нашего народа", - отметил Красносельский. Ранее министерство иностранных дел ПМР сообщило, что считает возможным проведение на своей территории референдума об отношении к Евросоюзу. В ведомстве также отметили, что мероприятие может быть организовано на основе договоренностей сторон с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья. Позднее в молдавском Бюро по вопросам реинтеграции сообщили, что проведение в Приднестровье референдума о вступлении в ЕС нарушает законодательство Молдавии. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. Ранее с особым мнением по этому вопросу выступил член Конституционного суда Владимир Цуркан, который полагает, что его коллеги в КС не должны были признавать итоги плебисцита.

https://ria.ru/20241108/dialog-1982567965.html

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в мире, молдавия, вадим красносельский, евросоюз, выборы в молдавии — 2024