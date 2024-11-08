https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982418591.html

Вадим Красносельский: Тирасполь открыт к диалогу с Кишиневом

Вадим Красносельский: Тирасполь открыт к диалогу с Кишиневом - РИА Новости, 08.11.2024

Вадим Красносельский: Тирасполь открыт к диалогу с Кишиневом

В Молдавии завершилась сложная электоральная кампания, где на выборах победу одержала действующий президент Майя Санду. Также в стране прошел референдум по... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:00

2024-11-08T10:00

2024-11-08T10:00

интервью

в мире

молдавия

вадим красносельский

майя санду

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В Молдавии завершилась сложная электоральная кампания, где на выборах победу одержала действующий президент Майя Санду. Также в стране прошел референдум по евроинтеграции. Все эти реалии сейчас учитывают в непризнанном Приднестровье. Результаты референдума о вступлении в ЕС показали: молдавское общество расколото, а мнение приднестровцев по данному вопросу оказалось неинтересным Кишиневу, заявил РИА Новости глава Приднестровья Вадим Красносельский. В интервью корреспонденту он рассказал о перспективах в отношениях Кишинева и Тирасполя, давлении Молдавии на приднестровскую промышленность и о гигантском потенциале для развития сотрудничества с Россией.– В Молдавии завершилась сложная электоральная кампания, и победу на выборах одержала Майя Санду. Готовы ли вы провести с ней встречу, и будут ли соответствующие инициативы поступать от Тирасполя?– Подобные инициативы с нашей стороны были и раньше, как вы знаете. Я неоднократно направлял официальные письма в адрес президента Молдовы с предложением встретиться и на высшем политическом уровне обсудить отношения наших стран. После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась – я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова.– В Молдавии состоялся референдум, где официально большинство граждан высказались за вступление страны в ЕС. Как в Тирасполе будут учитывать данные реалии?– На наш взгляд, один из очевидных результатов референдума – это практически равное количество людей, которые поддержали вынесенные на него вопросы, и тех, кто проголосовал "против". То есть мы можем говорить о разделении молдавского общества, и, думаю, главной задачей для местных политиков должно стать преодоление этого раскола.Второй важный аспект – приднестровцы в большинстве своем не принимали участие в референдуме. Хотя, напомню, мы публично обратились к молдавской стороне с соответствующим предложением и были готовы к взаимодействию по данному вопросу, чтобы все население Приднестровья могло высказать свое мнение. Но молдавским властям оно, как видим, оказалось неинтересным. Это принципиально важный момент, поскольку государственная позиция Приднестровья формируется исключительно на воле нашего народа.– В Кишиневе эксперты сейчас говорят, что Молдова достигла некого "геополитического баланса", и любые переговоры с Приднестровьем могут его нарушить в пользу России. Как вы относитесь к такому мнению? Что, по вашему мнению, сейчас мешает возобновлению переговорного процесса?– Такого рода разговоры спекулятивны. В них нет никакой ценности, только замаскированное желание ничего не делать. Я вам скажу, что общаясь с международными представителями, буквально у каждого вижу настрой и нацеленность именно на мирные переговоры с Приднестровьем. Мы все прекрасно понимаем, что жизнеспособной альтернативы этому пути нет. Только посредством открытого, прямого, продуктивного диалога можно выйти на компромиссные решения. В основе такого диалога должны лежать интересы людей. Не мифический "геополитический баланс", ни какие-либо векторы, а интересы людей. Они абсолютно понятны: это мир, безопасность, нормальные условия для жизни и развития. Приднестровье всегда шло на переговоры именно с этой целью. Я уверен, что и Кишиневу по силам вести диалог, ориентируясь на людей как на главный приоритет.– Во время второго тура выборов президента Молдавии 3 ноября были отмечены случаи, когда молдавская полиция буквально задерживала и не пропускала граждан Приднестровья к избирательным участкам. Такая же ситуация наблюдалась осенью 2020 года. Можно ли из этого сделать вывод, что в Кишиневе опасаются мнения своих же граждан, которые живут в Приднестровье?– Конечно, мы обратили внимание на препятствование голосованию наших жителей. В Приднестровье многие имеют двойное гражданство, в том числе и молдавское. Приднестровцы вообще активны и ответственны в электоральном отношении. Естественно, были те, кто хотел проголосовать, выразить свое мнение на прошедших в Молдове выборах. Мы только приветствуем такие устремления. А такие инциденты, как закрытие мостов на молдо-приднестровской границе в день голосования, "минирование" здания в селе Варница, где было расположено несколько избирательных участков, и тому подобное вызывают недоумение. Действительно, сложилось объективное впечатление, что кто-то в Молдове испугался мнения граждан, живущих в Приднестровье.– Сегодня Молдавия продолжает процесс милитаризации. Недавно появились сообщения, что Вильнюс направит Кишиневу четыре миллиона евро и предоставит вооружение, включая беспилотники, антидроновые системы, тепловизоры и противотанковые гранатометы. На этом фоне эксперты снова говорят о Приднестровье как о потенциальной новой горячей точке. Как вы сегодня оцениваете риски и угрозы в области безопасности?– Наша принципиальная позиция – сохранение мира. Безусловно, мы внимательно отслеживаем все процессы, происходящие вокруг нашего государства, в том числе в Молдове. Включая и международное военное сотрудничество этой страны. И призываем, чтобы все спорные вопросы решались исключительно мирным путем за столом переговоров.– Недавно вы посетили Молдавский металлургический завод. В Тирасполе сейчас высказывают опасения из-за того, что в Молдавии может появиться монополия на рынке металлолома, и это повлияет на работу предприятия. Какова сегодня ситуация с промышленностью Приднестровья? Удается ли как-то минимизировать последствия давления Кишинева?– Промышленный потенциал Приднестровья значительно пострадал из-за ограничительных мер Молдовы. Невозможность экспортировать продукцию за рубеж повлекла остановку уже трех крупных предприятий. Сохраняется несправедливый режим двойных таможенных пошлин и необоснованных сборов, банковская блокада. Все эти действия нельзя оправдать никакими политическими целями и лозунгами, поскольку они грубо нарушают права и интересы тысяч людей, оставшихся без работы, идут вразрез с договоренностями переговорного процесса, а также обязательствами Молдовы перед Европейским союзом, включая нашу договоренность с ЕС о свободе торговли. Это искусственно созданные проблемы, которые мешают развитию Приднестровья и негативно сказываются не только на приднестровской, но и на молдавской экономике.– Как известно Россия – страна-гарант в процессе молдо-приднестровского урегулирования и продолжает реализовывать на берегах Днестра миротворческую операцию. Какие бы вы сейчас выделили направления или вопросы для взаимодействия Тирасполя и Москвы, чтобы и дальше обеспечивать стабильность и безопасность в данном регионе Европы?– Мы благодарны российской стороне за эффективные миротворческие усилия и поддерживаем действующую миссию. Что касается других направлений двустороннего сотрудничества, то между Приднестровьем и Россией подписаны десятки договоренностей в различных сферах. У нас есть гигантский потенциал для сотрудничества в социально-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других областях. Эти возможности можно и нужно активно реализовывать.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982290083.html

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, в мире, молдавия, вадим красносельский, майя санду