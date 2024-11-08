Южная Корея должна пересмотреть внешнюю политику, заявил глава ОДП
Глава оппозиционной ОДП: Южная Корея должна пересмотреть внешнюю политику
© AP Photo / Chung Sung-JunЛи Чжэ Мён
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Ли Чжэ Мён. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал правительство сменить свою внешнюю политику в связи с переизбранием Дональда Трампа президентом США, сообщило агентство Рёнхап.
"(Правительству - ред.) необходимо полностью пересмотреть основы своей внешней политики... Пока президент Юн (Сок Ёль - ред.) продолжает громогласно заявлять о дипломатии, основанной на идеологии и блоках, в США и Японии уже сменилось руководство, ...и обстановка вокруг Корейского полуострова с каждым днем меняется", - заявил Ли Чжэ Мён.
Он отметил, что мир вступает в эпоху ничем не ограниченной конкуренции, когда никто не будет делать даже малейших уступок, поэтому Южной Корее нужна не расплывчатая "дипломатия ценностей", а практичная внешняя политика, которая будет оберегать жизнь граждан и ставить во главу угла национальные интересы.
Ли Чжэ Мён поздравил Дональда Трампа с избранием на второй срок и выразил надежду на углубление взаимного доверия между Южной Кореи и США на основе их крепкого военного альянса. Он напомнил, что во время своего первого президентства Трамп внес большой вклад в обеспечение мира на Корейском полуострове и провел первый в истории саммит с лидером КНДР. В этой связи председатель Объединенной демократической партии пожелал избранному президенту продолжить эти усилия, чтобы снять военную напряженность и установить мир.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.