https://ria.ru/20241108/konferentsiya-1982724369.html

Более 300 человек поучаствовали в конференции по ИТ-сфере в атомной отрасли

Более 300 человек поучаствовали в конференции по ИТ-сфере в атомной отрасли - РИА Новости, 08.11.2024

Более 300 человек поучаствовали в конференции по ИТ-сфере в атомной отрасли

На площадке академии "Маяк" в Нижнем Новгороде состоялась ежегодная конференция IT Core, в ней поучаствовали свыше 300 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:34

2024-11-08T17:34

2024-11-08T19:26

нижний новгород

россия

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

it-специалисты

it-компании

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. На площадке академии "Маяк" в Нижнем Новгороде состоялась ежегодная конференция IT Core, в ней поучаствовали свыше 300 человек, сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом", которая является организатором мероприятия.Отмечается, что в рамках конференции студенты, молодые ИТ-специалисты и представители ведущих цифровых компаний страны искали пути решения ключевых вопросов, связанных с внедрением передовых технологий. Мероприятие предоставило молодым людям возможность узнать больше об ИТ-бренде "Росатома", поработать над созданием цифровых решений для атомной отрасли, познакомиться с работодателями, а также предложить собственные идеи и проекты.На церемонии открытия конференции с приветственным словом к участникам обратились руководители "Росатома". Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева в ходе выступления рассказала о масштабных задачах и проектах госкорпорации в области технологий будущего, которые предоставляют молодым специалистам широкий спектр возможностей для профессиональной реализации."Росатом" активно работает по нескольким направлениям цифровизации, в том числе создает технологии будущего. Почему смотрим в будущее? Мы строим атомные электростанции, жизненный цикл которых составляет 100 лет! Хочется отметить и квантовые технологии: по результатам реализации дорожной карты по квантовым вычислениям, которую координирует "Росатом", Россия уже находится в тройке стран-лидеров, обладающих действующими квантовыми компьютерами на четырех основных платформах. "Росатом" — это всегда стопроцентное выполнение поставленных задач, с которыми связано успешное развитие страны и качество жизни наших соотечественников", — приводит пресс-служба слова Солнцевой.В свою очередь, директор по информационной инфраструктуре "Росатома" Евгений Абакумов рассказал, какими навыками и знаниями должен обладать современный ИТ-специалист и подчеркнул роль госкорпорации в достижении технологического суверенитета нашей страны."Сегодня перед нами всеми стоит большая задача по достижению устойчивого будущего, которое бы учитывало вопросы технологической независимости, этики, а также те тренды, которые есть сейчас в мире. Мы активно развиваем критическую информационную инфраструктуру, реализуем проекты в электромобильности, а в сфере искусственного интеллекта мы не только разрабатываем и тестируем технологии, но также предлагаем энергоснабжение и вычислительные мощности через сеть катастрофоустойчивых ЦОД. Наши проекты направлены на создание устойчивого и технологичного будущего, но для этого необходимо готовить специалистов, способных создавать и поддерживать инновационные решения", - сказал Абакумов.По его словам, сочетание технических навыков и аналитического мышления становится решающим фактором для успешной работы в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта.Кроме того, замгенерального директора по персоналу госкорпорации Татьяна Терентьева отметила, что "Росатом" — это высокотехнологичная компания, которая вносит серьезный вклад в развитие цифровых технологий, как внутри отрасли, так и на внешнем рынке. Для решения всех задач по ИТ-направлению до 2030 года нужно привлечь в отрасль более 33 тысяч цифровых специалистов, порядка 5 тысяч ежегодно, треть из которых — выпускники."Стать частью "Росатома" вы можете уже сегодня. Карьера цифровых специалистов в "Росатоме" начинается еще во время обучения. Наши ИТ-стажировки доступны для всех желающих со всех уголков страны — 1,4 тысячи ребят уже приняли в них участие. Стажировки позволяют сформировать уникальные компетенции, необходимые для работы в отрасли и быть в курсе технологической повестки "Росатома". За два года работы у нас ребята могут стать тимлидами, управлять командами и проектами", — обратилась к молодым талантам Терентьева.В рамках конференции состоялась панельная дискуссия "Будущее уже здесь: задачи ИТ-специалистов в атомной отрасли", где представители отечественных компаний-разработчиков обсудили тренды и вызовы в области ИТ, вопросы обеспечения информационной безопасности, подготовку квалифицированных кадров для создания передовых технологических решений. Директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов рассказал о том, что одним из важнейших вопросов на сегодняшний день является реализация проекта управления жизненным циклом в сложных промышленных объектах: от замысла до вывода из эксплуатации. Кроме того, он отметил необходимость создания единой экосистемы платформенных решений.В ходе конференции была организована экспертная сессия, направленная на систематизацию подготовки будущих разработчиков решений для обеспечения технологической независимости критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны. В обсуждении приняли участие эксперты российских университетов и исследовательских центров, которые поделились своим опытом подготовки специалистов, способных брать на себя ответственность и действовать в условиях меняющейся технологической среды. Заключительным этапом сессии стала работа в группах по выработке дальнейших шагов в области развития молодых специалистов, отвечающих кадровым потребностям "Росатома", с учетом представленных кейсов.

https://ria.ru/20241106/magate-1982277678.html

https://ria.ru/20241107/kazakhstan-1982399117.html

https://ria.ru/20241029/konferentsiya-1980684282.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, россия, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", it-специалисты, it-компании