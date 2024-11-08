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В Комсомольске-на-Амуре родители заморили дочь голодом
В Комсомольске-на-Амуре родители заморили дочь голодом - РИА Новости, 08.11.2024
В Комсомольске-на-Амуре родители заморили дочь голодом
В Комсомольске-на-Амуре родители заморили малолетнюю дочь голодом, их заключили под стражу, сообщило управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:09
2024-11-08T14:09
2024-11-08T15:38
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ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре родители заморили малолетнюю дочь голодом, их заключили под стражу, сообщило управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "В Комсомольске-на-Амуре мужчина и женщина, проживая вместе с двухлетней дочерью, применяли по отношению к ней насилие, лишали еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего ребенок скончался", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, семья не стояла на профилактическом учете. Оба родителя — местные жители, один из них трудоустроен. Им предъявили обвинение, они заключены под стражу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание" и "Убийство".На днях в соцсетях появилась информация, что погибшая была нежеланным ребенком у 27-летней матери и 29-летнего отца. Они решили избавиться от нее, лишая еды и воды. Все это продолжалось с июня по октябрь. Сообщается, что девочка умерла в минувшие выходные. Она весила меньше десяти килограммов.
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Комсомольске-на-Амуре родители заморили дочь голодом
В Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей, заморивших 2-летнюю дочь голодом
ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре родители заморили малолетнюю дочь голодом, их заключили под стражу, сообщило управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"В Комсомольске-на-Амуре мужчина и женщина, проживая вместе с двухлетней дочерью, применяли по отношению к ней насилие, лишали еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего ребенок скончался", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, семья не стояла на профилактическом учете. Оба родителя — местные жители, один из них трудоустроен. Им предъявили обвинение, они заключены под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание" и "Убийство".
На днях в соцсетях появилась информация, что погибшая была нежеланным ребенком у 27-летней матери и 29-летнего отца. Они решили избавиться от нее, лишая еды и воды. Все это продолжалось с июня по октябрь. Сообщается, что девочка умерла в минувшие выходные. Она весила меньше десяти килограммов.