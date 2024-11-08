https://ria.ru/20241108/kiev-1982571530.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Киева
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Киева - РИА Новости, 08.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Киева
Взрывы прогремели в пригороде Киева на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:58
2024-11-08T04:58
2024-11-08T04:58
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Киева на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Киев, пригород - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киевской области объявлена с 20.51 (21.51 мск) четверга, в Киеве сигналы воздушной тревоги звучат уже почти шесть часов - с 21.37 (22.37 мск) четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Киева
ТСН: в пригороде Киева прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги