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Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Киева - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:58 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kiev-1982571530.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Киева
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Киева - РИА Новости, 08.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Киева
Взрывы прогремели в пригороде Киева на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:58
2024-11-08T04:58
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Киева на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Киев, пригород - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киевской области объявлена с 20.51 (21.51 мск) четверга, в Киеве сигналы воздушной тревоги звучат уже почти шесть часов - с 21.37 (22.37 мск) четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Киева

ТСН: в пригороде Киева прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Киева на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
"Киев, пригород - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале.
Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ
Вчера, 04:41
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киевской области объявлена с 20.51 (21.51 мск) четверга, в Киеве сигналы воздушной тревоги звучат уже почти шесть часов - с 21.37 (22.37 мск) четверга.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Вчера, 04:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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