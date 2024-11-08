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Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Израиля - РИА Новости, 08.11.2024
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12:17 08.11.2024 (обновлено: 12:35 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/khusity-1982628197.html
Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Израиля
Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Израиля - РИА Новости, 08.11.2024
Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Израиля
Военные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили гиперзвуковую баллистическую ракету по цели в пустыне Негев на юге... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:17
2024-11-08T12:35
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
йемен
ансар алла
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КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Военные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили гиперзвуковую баллистическую ракету по цели в пустыне Негев на юге Израиля, сообщил РИА Новости источник."Хуситы запустили из Йемена гиперзвуковую баллистическую ракету по жизненно важной цели в пустыне Негева на юге Израиля", - сказал источник.Это первая попытка хуситов нанести удар по пустыне Негев, где расположены израильские военные базы.
https://ria.ru/20241022/husity-1979359229.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, йемен, ансар алла
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Йемен, Ансар Алла
Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Израиля

Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в пустыню Негева в Израиле

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Военные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили гиперзвуковую баллистическую ракету по цели в пустыне Негев на юге Израиля, сообщил РИА Новости источник.
"Хуситы запустили из Йемена гиперзвуковую баллистическую ракету по жизненно важной цели в пустыне Негева на юге Израиля", - сказал источник.
Это первая попытка хуситов нанести удар по пустыне Негев, где расположены израильские военные базы.
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