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Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Израиля

Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Израиля - РИА Новости, 08.11.2024

Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Израиля

Военные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили гиперзвуковую баллистическую ракету по цели в пустыне Негев на юге... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:17

2024-11-08T12:17

2024-11-08T12:35

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КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Военные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили гиперзвуковую баллистическую ракету по цели в пустыне Негев на юге Израиля, сообщил РИА Новости источник."Хуситы запустили из Йемена гиперзвуковую баллистическую ракету по жизненно важной цели в пустыне Негева на юге Израиля", - сказал источник.Это первая попытка хуситов нанести удар по пустыне Негев, где расположены израильские военные базы.

https://ria.ru/20241022/husity-1979359229.html

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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, йемен, ансар алла