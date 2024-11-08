https://ria.ru/20241108/khimki-1982637338.html
Более 500 экспонатов представят на фестивале школьных музеев в Химках
Более 500 экспонатов представят на фестивале школьных музеев в Химках - РИА Новости, 08.11.2024
Более 500 экспонатов представят на фестивале школьных музеев в Химках
Более 500 экспонатов из 19 музеев школ представят на фестивале школьных музеев в Химках; это предметы времен Великой Отечественной войны, трофеи специальной... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:53
2024-11-08T12:53
2024-11-08T12:53
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982632324_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_2dae7c99132292b0802e8005fe85e383.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 500 экспонатов из 19 музеев школ представят на фестивале школьных музеев в Химках; это предметы времен Великой Отечественной войны, трофеи специальной военной операции, а также редкие находки, повествующие об истории города, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Старт работе фестиваля 7 ноября дал глава Химок Дмитрий Волошин. "Мы делаем все для того, чтобы школьный музей был не просто площадкой для экскурсий, а новым современным образовательным пространством. Местом, где переплетаются история и герои, которые внесли значимый вклад в развитие нашей великой страны", — привели в пресс-службе слова Волошина. Фестиваль стал одним из ключевых событий патриотического проекта "Химки. Успех в единстве поколений". В его открытии приняли участие депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты, химкинские краеведы, школьники и учителя. Также участие в организации фестиваля приняли химкинские краеведы. Они подготовили свой отдельный стенд. Ключевым событием фестиваля стала презентация обновленной экспозиции виртуального музея "Химки 1941-1945 – все для фронта, все для Победы". Это проект, который позволяет погрузиться в историю города, ознакомиться с уникальными архивными материалами, документами, реликвиями, отметили в пресс-службе. Там добавили, что тематические экспозиции можно увидеть с 7 ноября по 5 декабря в выставочном комплексе "Артишок". Роль экскурсоводов возьмут на себя ученики школ, представители краеведческого общества и историки.
https://ria.ru/20241108/khimki-1982616175.html
https://ria.ru/20241107/otoplenie-1982465543.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 500 экспонатов из 19 музеев школ представят на фестивале школьных музеев в Химках; это предметы времен Великой Отечественной войны, трофеи специальной военной операции, а также редкие находки, повествующие об истории города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Старт работе фестиваля 7 ноября дал глава Химок Дмитрий Волошин
.
"Мы делаем все для того, чтобы школьный музей был не просто площадкой для экскурсий, а новым современным образовательным пространством. Местом, где переплетаются история и герои, которые внесли значимый вклад в развитие нашей великой страны", — привели в пресс-службе слова Волошина.
Фестиваль стал одним из ключевых событий патриотического проекта "Химки. Успех в единстве поколений". В его открытии приняли участие депутат Мособлдумы
Михаил Раев, председатель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты, химкинские краеведы, школьники и учителя.
Также участие в организации фестиваля приняли химкинские краеведы. Они подготовили свой отдельный стенд.
Ключевым событием фестиваля стала презентация обновленной экспозиции виртуального музея "Химки 1941-1945 – все для фронта, все для Победы". Это проект, который позволяет погрузиться в историю города, ознакомиться с уникальными архивными материалами, документами, реликвиями, отметили в пресс-службе.
Там добавили, что тематические экспозиции можно увидеть с 7 ноября по 5 декабря в выставочном комплексе "Артишок". Роль экскурсоводов возьмут на себя ученики школ, представители краеведческого общества и историки.