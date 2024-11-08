https://ria.ru/20241108/khimki-1982637338.html

Более 500 экспонатов представят на фестивале школьных музеев в Химках

Более 500 экспонатов представят на фестивале школьных музеев в Химках - РИА Новости, 08.11.2024

Более 500 экспонатов представят на фестивале школьных музеев в Химках

Более 500 экспонатов из 19 музеев школ представят на фестивале школьных музеев в Химках; это предметы времен Великой Отечественной войны, трофеи специальной... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:53

2024-11-08T12:53

2024-11-08T12:53

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 500 экспонатов из 19 музеев школ представят на фестивале школьных музеев в Химках; это предметы времен Великой Отечественной войны, трофеи специальной военной операции, а также редкие находки, повествующие об истории города, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Старт работе фестиваля 7 ноября дал глава Химок Дмитрий Волошин. "Мы делаем все для того, чтобы школьный музей был не просто площадкой для экскурсий, а новым современным образовательным пространством. Местом, где переплетаются история и герои, которые внесли значимый вклад в развитие нашей великой страны", — привели в пресс-службе слова Волошина. Фестиваль стал одним из ключевых событий патриотического проекта "Химки. Успех в единстве поколений". В его открытии приняли участие депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты, химкинские краеведы, школьники и учителя. Также участие в организации фестиваля приняли химкинские краеведы. Они подготовили свой отдельный стенд. Ключевым событием фестиваля стала презентация обновленной экспозиции виртуального музея "Химки 1941-1945 – все для фронта, все для Победы". Это проект, который позволяет погрузиться в историю города, ознакомиться с уникальными архивными материалами, документами, реликвиями, отметили в пресс-службе. Там добавили, что тематические экспозиции можно увидеть с 7 ноября по 5 декабря в выставочном комплексе "Артишок". Роль экскурсоводов возьмут на себя ученики школ, представители краеведческого общества и историки.

https://ria.ru/20241108/khimki-1982616175.html

https://ria.ru/20241107/otoplenie-1982465543.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)