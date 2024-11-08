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Сбежавшие из лаборатории в Южной Каролине обезьяны не переносят болезни - РИА Новости, 08.11.2024
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13:43 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/karolina-1982646627.html
Сбежавшие из лаборатории в Южной Каролине обезьяны не переносят болезни
Сбежавшие из лаборатории в Южной Каролине обезьяны не переносят болезни - РИА Новости, 08.11.2024
Сбежавшие из лаборатории в Южной Каролине обезьяны не переносят болезни
Сбежавшие из лаборатории в американском штате Южная Каролина обезьяны не подвергались испытаниям и не переносят болезни, но контактировать с ними нежелательно,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:43
2024-11-08T13:43
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сбежавшие из лаборатории в американском штате Южная Каролина обезьяны не подвергались испытаниям и не переносят болезни, но контактировать с ними нежелательно, сообщил полицейский департамент города Йемасси. Ранее местная полиция сообщила, что животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга. "Приматы описываются как очень молодые самки весом около 6-7 фунтов (около 3 килограммов), при этом животные никогда не использовались для испытаний из-за их молодого возраста и размера. Представитель Alpha Genesis может подтвердить, что эти животные слишком молоды, чтобы переносить болезни", - говорится в заявлении ведомства на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Полиция также призвала заметивших обезьян граждан немедленно связаться с ведомством и воздержаться от взаимодействия с животными или приближения к ним, так как они, как утверждается, очень чувствительны и пугливы, и их реакция на раздражители может помешать поимке. Жителям окрестностей также было рекомендовано закрыть все окна и двери, чтобы не дать обезьянам забраться в дома. В свою очередь генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард сообщил телеканалу CNN, что обезьяны сбежали после того, как смотритель забыл запереть двери, заявив, что инцидент - "на 100%" человеческая ошибка. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на полицию сообщил, что содержавшиеся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины обезьяны количеством 43 особи сбежали из лабораторий и разыскиваются для поимки и возвращения.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, южная каролина, россия
В мире, Южная Каролина, Россия
Сбежавшие из лаборатории в Южной Каролине обезьяны не переносят болезни

Полиция: сбежавшие из лаборатории в Южной Каролине обезьяны не переносят болезни

© iStock.com / fontoknakОбезьяны
Обезьяны - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© iStock.com / fontoknak
Обезьяны. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сбежавшие из лаборатории в американском штате Южная Каролина обезьяны не подвергались испытаниям и не переносят болезни, но контактировать с ними нежелательно, сообщил полицейский департамент города Йемасси.
Ранее местная полиция сообщила, что животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга.
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"Приматы описываются как очень молодые самки весом около 6-7 фунтов (около 3 килограммов), при этом животные никогда не использовались для испытаний из-за их молодого возраста и размера. Представитель Alpha Genesis может подтвердить, что эти животные слишком молоды, чтобы переносить болезни", - говорится в заявлении ведомства на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Полиция также призвала заметивших обезьян граждан немедленно связаться с ведомством и воздержаться от взаимодействия с животными или приближения к ним, так как они, как утверждается, очень чувствительны и пугливы, и их реакция на раздражители может помешать поимке. Жителям окрестностей также было рекомендовано закрыть все окна и двери, чтобы не дать обезьянам забраться в дома.
В свою очередь генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард сообщил телеканалу CNN, что обезьяны сбежали после того, как смотритель забыл запереть двери, заявив, что инцидент - "на 100%" человеческая ошибка.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на полицию сообщил, что содержавшиеся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины обезьяны количеством 43 особи сбежали из лабораторий и разыскиваются для поимки и возвращения.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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