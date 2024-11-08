https://ria.ru/20241108/izrail-1982762462.html
ЦАХАЛ разрушила часть опорного пункта миротворцев ООН в Ливане
ЦАХАЛ разрушила часть опорного пункта миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 08.11.2024
ЦАХАЛ разрушила часть опорного пункта миротворцев ООН в Ливане
Бульдозеры израильской армии разрушили часть оборонительных сооружений опорного пункта Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в пограничном поселении Рас... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T20:58
2024-11-08T20:58
2024-11-08T20:58
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БЕЙРУТ, 8 ноя - РИА Новости. Бульдозеры израильской армии разрушили часть оборонительных сооружений опорного пункта Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в пограничном поселении Рас ан-Накура, сообщается в заявлении пресс-службы миротворческого контингента в Ливане. "Два экскаватора и бульдозер израильской армии разрушили часть забора и бетонного фортификационного сооружения опорного пункта принадлежащего UNIFIL в Рас ан-Накура. В ответ на наш срочный протест израильская армия отрицала свои какие-либо действия на территории опорного пункта миротворцев", - говорится в заявлении. Командование временных сил ООН предупредило израильскую сторону, что разрушительные действия армии Израиля относительно материального имущества UNIFIL очевидны и подобные действия являются откровенным нарушением резолюции 1701 СБ ООН. "Мы в очередной раз призываем Израиль и все другие стороны придерживаться договоренностей о гарантиях безопасности сотрудников ООН и его имущество", - отмечено также в заявлении. Армия Израиля с 30 сентября потребовало неоднократно от миротворцев покинуть зону боевых действий на юге Ливана. Произошедшее событие с разрушением оборонительных сооружение стало восьмым случаем с начала противостояния. "Вопреки неприемлемому давлению на миссию по разным каналам, миротворческие силы продолжат выполнять свои обязанности по наблюдению и фиксации нарушений пунктов согласованных в резолюции 1701", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20241001/livan-1975669813.html
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в мире, израиль, ливан, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ разрушила часть опорного пункта миротворцев ООН в Ливане
Бульдозеры Израиля разрушили часть опорного пункта Временных сил ООН в Ливане
БЕЙРУТ, 8 ноя - РИА Новости. Бульдозеры израильской армии разрушили часть оборонительных сооружений опорного пункта Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в пограничном поселении Рас ан-Накура, сообщается в заявлении пресс-службы миротворческого контингента в Ливане.
"Два экскаватора и бульдозер израильской армии разрушили часть забора и бетонного фортификационного сооружения опорного пункта принадлежащего UNIFIL в Рас ан-Накура. В ответ на наш срочный протест израильская армия отрицала свои какие-либо действия на территории опорного пункта миротворцев", - говорится в заявлении.
Командование временных сил ООН предупредило израильскую сторону, что разрушительные действия армии Израиля
относительно материального имущества UNIFIL очевидны и подобные действия являются откровенным нарушением резолюции 1701 СБ ООН.
"Мы в очередной раз призываем Израиль и все другие стороны придерживаться договоренностей о гарантиях безопасности сотрудников ООН и его имущество", - отмечено также в заявлении.
Армия Израиля с 30 сентября потребовало неоднократно от миротворцев покинуть зону боевых действий на юге Ливана. Произошедшее событие с разрушением оборонительных сооружение стало восьмым случаем с начала противостояния.
"Вопреки неприемлемому давлению на миссию по разным каналам, миротворческие силы продолжат выполнять свои обязанности по наблюдению и фиксации нарушений пунктов согласованных в резолюции 1701", - написано в заявлении.