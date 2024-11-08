https://ria.ru/20241108/izrail-1982751807.html

Израиль готовится открыть новый КПП на границе с сектором Газа

Израиль готовится открыть новый КПП на границе с сектором Газа - РИА Новости, 08.11.2024

Израиль готовится открыть новый КПП на границе с сектором Газа

Израиль готовится открыть новый КПП на границе с сектором Газа для обеспечения гуманитарной помощи, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:13

2024-11-08T19:13

2024-11-08T19:13

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Израиль готовится открыть новый КПП на границе с сектором Газа для обеспечения гуманитарной помощи, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В качестве меры повышения объема... гуманитарной помощи в сектор Газа, ЦАХАЛ с помощью офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) и Южным военным округом (командным центром армии - ред.) готовится открыть новый КПП "Кисуфим", - говорится в Telegram-канале армии. По данным армии, поставка гуманитарной помощи через новый КПП стала возможна благодаря "инженерным работам", проведенной за последние недели. Отмечается, что для КПП были построены объекты для проведения проверок и защитная инфраструктура. Кроме того, были проложены дороги на территории Израиля и сектора Газа, чтобы обеспечить возможность доставки помощи в южную часть анклава. Израиль неоднократно обвиняли в препятствовании доставкам гуманитарных грузов в сектор Газа и введении жестких ограничений для перевоза гуманитарных грузов. Однако еврейское государство отрицает эти заявления, публикуя отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава было ввезено более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20241030/erdogan-1980945771.html

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