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Глава МИД Нидерландов обсудил с Израилем вывоз болельщиков в Тель-Авив - РИА Новости, 08.11.2024
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11:24 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/izrail-1982617957.html
Глава МИД Нидерландов обсудил с Израилем вывоз болельщиков в Тель-Авив
Глава МИД Нидерландов обсудил с Израилем вывоз болельщиков в Тель-Авив - РИА Новости, 08.11.2024
Глава МИД Нидерландов обсудил с Израилем вывоз болельщиков в Тель-Авив
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что обсудил с израильским коллегой его просьбу о безопасной отправке пострадавших израильских болельщиков после... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:24
2024-11-08T11:24
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тель-авив
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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что обсудил с израильским коллегой его просьбу о безопасной отправке пострадавших израильских болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби" из Амстердама в Тель-Авив. "Ночью позвонил коллеге Гидеону Саару по поводу недопустимых инцидентов с применением насилия в Амстердаме. Мы обсудили просьбу Израиля о безопасной отправке на самолете израильских граждан домой", - написал Велдкамп в соцсети Х. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков. Аэропорт Схипхол, по данным издания Parool, пока не осведомлен о готовящихся эвакуационных рейсах из Амстердама в Тель-Авив. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Полиция Амстердама сообщила о задержании 57 человек за беспорядки, возникшие в ходе и после матча "Аякс" - "Маккаби".
https://ria.ru/20241107/putin-1982553994.html
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в мире, амстердам, нидерланды, тель-авив, герт вилдерс
В мире, Амстердам, Нидерланды, Тель-Авив, Герт Вилдерс
Глава МИД Нидерландов обсудил с Израилем вывоз болельщиков в Тель-Авив

МИД Нидерландов обсудил с Израилем просьбу о безопасной отправке болельщиков

© Кадр видео из соцсетейНападение на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме
Нападение на болельщиков израильского футбольного клуба Маккаби в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Нападение на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме
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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что обсудил с израильским коллегой его просьбу о безопасной отправке пострадавших израильских болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби" из Амстердама в Тель-Авив.
"Ночью позвонил коллеге Гидеону Саару по поводу недопустимых инцидентов с применением насилия в Амстердаме. Мы обсудили просьбу Израиля о безопасной отправке на самолете израильских граждан домой", - написал Велдкамп в соцсети Х.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков. Аэропорт Схипхол, по данным издания Parool, пока не осведомлен о готовящихся эвакуационных рейсах из Амстердама в Тель-Авив.
Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных.
Полиция Амстердама сообщила о задержании 57 человек за беспорядки, возникшие в ходе и после матча "Аякс" - "Маккаби".
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В миреАмстердамНидерландыТель-АвивГерт Вилдерс
 
 
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