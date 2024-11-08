https://ria.ru/20241108/izrail-1982617957.html

Глава МИД Нидерландов обсудил с Израилем вывоз болельщиков в Тель-Авив

Глава МИД Нидерландов обсудил с Израилем вывоз болельщиков в Тель-Авив - РИА Новости, 08.11.2024

Глава МИД Нидерландов обсудил с Израилем вывоз болельщиков в Тель-Авив

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что обсудил с израильским коллегой его просьбу о безопасной отправке пострадавших израильских болельщиков после... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:24

2024-11-08T11:24

2024-11-08T11:24

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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что обсудил с израильским коллегой его просьбу о безопасной отправке пострадавших израильских болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби" из Амстердама в Тель-Авив. "Ночью позвонил коллеге Гидеону Саару по поводу недопустимых инцидентов с применением насилия в Амстердаме. Мы обсудили просьбу Израиля о безопасной отправке на самолете израильских граждан домой", - написал Велдкамп в соцсети Х. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков. Аэропорт Схипхол, по данным издания Parool, пока не осведомлен о готовящихся эвакуационных рейсах из Амстердама в Тель-Авив. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Полиция Амстердама сообщила о задержании 57 человек за беспорядки, возникшие в ходе и после матча "Аякс" - "Маккаби".

https://ria.ru/20241107/putin-1982553994.html

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в мире, амстердам, нидерланды, тель-авив, герт вилдерс