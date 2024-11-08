Рейтинг@Mail.ru
В Индии певец убил курицу и выпил ее кровь на сцене - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 08.11.2024 (обновлено: 10:58 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/indiya-1982601657.html
В Индии певец убил курицу и выпил ее кровь на сцене
В Индии певец убил курицу и выпил ее кровь на сцене - РИА Новости, 08.11.2024
В Индии певец убил курицу и выпил ее кровь на сцене
Полиция Индии возбудила дело против певца, убившего курицу на сцене и выпившего её кровь, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:29
2024-11-08T10:58
в мире
индия
китай
аруначал-прадеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982608281_0:64:587:394_1920x0_80_0_0_4a319255195ce9d072ec2ba67e01b3af.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция Индии возбудила дело против певца, убившего курицу на сцене и выпившего её кровь, сообщает телеканал NDTV. Дело в рамках уголовного кодекса Индии и закона о предотвращении жестокого обращения с животными возбуждено в отношении автора песен, композитора и музыканта Кон Вайи Сона, уроженца пограничного с Китаем штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии. Как видно на видеозаписи инцидента, певец, сам надевший на выступление шапку, напоминающую голову курицы, вынес на сцену живую птицу, свернул ей голову, и, сцедив ее кровь в кружку, выпил ее. Видеозапись инцидента, широко распространенная в социальных сетях, вызвала критику в адрес артиста. Расследование произошедшего 27 октября инцидента началось после того, как о нем узнали активисты выступающей за этичное отношение к животным организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), заявившие о нем в полицию. Как отметили после инцидента в организации PETA India, люди, которые жестоко обращаются с животными, должны пройти психиатрическую экспертизу и получить консультацию. "Те, кто проявляет жестокость по отношению к животным, в три раза чаще совершают другие преступления, включая убийства, изнасилования, грабежи, нападения, преследования, угрозы и злоупотребление наркотиками/веществами", - говорится в заявлении организации, сославшийся на исследование, опубликованное в журнале Forensic Research and Criminology International Journal.
https://ria.ru/20240706/zmeya-1957817197.html
https://ria.ru/20241004/sobaka-1976170979.html
индия
китай
аруначал-прадеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982608281_0:9:587:449_1920x0_80_0_0_d184b39f61b0abc6f4a91285a5a7ffe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, китай, аруначал-прадеш
В мире, Индия, Китай, Аруначал-Прадеш
В Индии певец убил курицу и выпил ее кровь на сцене

В Индии возбудили дело против певца, убившего курицу и выпившего ее кровь

© Кадр видео из соцсетейПевец Кон Вайи Сон, убивший курицу на сцене и выпивший её кровь
Певец Кон Вайи Сон, убивший курицу на сцене и выпивший её кровь - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Певец Кон Вайи Сон, убивший курицу на сцене и выпивший её кровь
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция Индии возбудила дело против певца, убившего курицу на сцене и выпившего её кровь, сообщает телеканал NDTV.
Дело в рамках уголовного кодекса Индии и закона о предотвращении жестокого обращения с животными возбуждено в отношении автора песен, композитора и музыканта Кон Вайи Сона, уроженца пограничного с Китаем штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии.
Очковая змея - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом
6 июля, 05:47
Как видно на видеозаписи инцидента, певец, сам надевший на выступление шапку, напоминающую голову курицы, вынес на сцену живую птицу, свернул ей голову, и, сцедив ее кровь в кружку, выпил ее. Видеозапись инцидента, широко распространенная в социальных сетях, вызвала критику в адрес артиста.
Расследование произошедшего 27 октября инцидента началось после того, как о нем узнали активисты выступающей за этичное отношение к животным организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), заявившие о нем в полицию.
Как отметили после инцидента в организации PETA India, люди, которые жестоко обращаются с животными, должны пройти психиатрическую экспертизу и получить консультацию.
"Те, кто проявляет жестокость по отношению к животным, в три раза чаще совершают другие преступления, включая убийства, изнасилования, грабежи, нападения, преследования, угрозы и злоупотребление наркотиками/веществами", - говорится в заявлении организации, сославшийся на исследование, опубликованное в журнале Forensic Research and Criminology International Journal.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Повесили и ударили топором". Что учинили подростки в Иркутской области
4 октября, 08:00
 
В миреИндияКитайАруначал-Прадеш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала