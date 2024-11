https://ria.ru/20241108/indiya-1982601657.html

В Индии певец убил курицу и выпил ее кровь на сцене

Полиция Индии возбудила дело против певца, убившего курицу на сцене и выпившего её кровь, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 08.11.2024

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция Индии возбудила дело против певца, убившего курицу на сцене и выпившего её кровь, сообщает телеканал NDTV. Дело в рамках уголовного кодекса Индии и закона о предотвращении жестокого обращения с животными возбуждено в отношении автора песен, композитора и музыканта Кон Вайи Сона, уроженца пограничного с Китаем штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии. Как видно на видеозаписи инцидента, певец, сам надевший на выступление шапку, напоминающую голову курицы, вынес на сцену живую птицу, свернул ей голову, и, сцедив ее кровь в кружку, выпил ее. Видеозапись инцидента, широко распространенная в социальных сетях, вызвала критику в адрес артиста. Расследование произошедшего 27 октября инцидента началось после того, как о нем узнали активисты выступающей за этичное отношение к животным организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), заявившие о нем в полицию. Как отметили после инцидента в организации PETA India, люди, которые жестоко обращаются с животными, должны пройти психиатрическую экспертизу и получить консультацию. "Те, кто проявляет жестокость по отношению к животным, в три раза чаще совершают другие преступления, включая убийства, изнасилования, грабежи, нападения, преследования, угрозы и злоупотребление наркотиками/веществами", - говорится в заявлении организации, сославшийся на исследование, опубликованное в журнале Forensic Research and Criminology International Journal.

