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В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара - РИА Новости, 08.11.2024
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18:42 08.11.2024 (обновлено: 18:47 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/gosnagrada-1982747088.html
В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара
В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара - РИА Новости, 08.11.2024
В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подписал закон об учреждении государственной награды ДНР за освобождение Угледара. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:42
2024-11-08T18:47
в мире
донецкая народная республика
россия
угледар
денис пушилин
екатерина ii
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подписал закон об учреждении государственной награды ДНР за освобождение Угледара. МО РФ сообщало об освобождении Угледара 3 октября. "Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики - медали "За освобождение Угледара", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что медаль повторяет форму Очаковского креста, учрежденного Екатериной II в честь взятия под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков, тогда было изготовлено всего 410 наград. "Угледарский крест, во-первых, служит напоминанием о высокой цене освобождения города, о кровопролитных боях за Угледар, во-вторых, подчеркивает стойкость Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. И, конечно, форма награды символизирует связь поколений", - добавил он, отметив, что черно-серая лента олицетворяет уголь и сталь.
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в мире, донецкая народная республика, россия, угледар, денис пушилин, екатерина ii
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Денис Пушилин, Екатерина II
В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара

Пушилин подписал закон об учреждении госнаграды ДНР за освобождение Угледара

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подписал закон об учреждении государственной награды ДНР за освобождение Угледара.
МО РФ сообщало об освобождении Угледара 3 октября.
"Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики - медали "За освобождение Угледара", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что медаль повторяет форму Очаковского креста, учрежденного Екатериной II в честь взятия под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков, тогда было изготовлено всего 410 наград.
"Угледарский крест, во-первых, служит напоминанием о высокой цене освобождения города, о кровопролитных боях за Угледар, во-вторых, подчеркивает стойкость Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. И, конечно, форма награды символизирует связь поколений", - добавил он, отметив, что черно-серая лента олицетворяет уголь и сталь.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУгледарДенис ПушилинЕкатерина II
 
 
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