https://ria.ru/20241108/gosnagrada-1982747088.html
В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара
В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара - РИА Новости, 08.11.2024
В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подписал закон об учреждении государственной награды ДНР за освобождение Угледара. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:42
2024-11-08T18:42
2024-11-08T18:47
в мире
донецкая народная республика
россия
угледар
денис пушилин
екатерина ii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подписал закон об учреждении государственной награды ДНР за освобождение Угледара. МО РФ сообщало об освобождении Угледара 3 октября. "Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики - медали "За освобождение Угледара", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что медаль повторяет форму Очаковского креста, учрежденного Екатериной II в честь взятия под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков, тогда было изготовлено всего 410 наград. "Угледарский крест, во-первых, служит напоминанием о высокой цене освобождения города, о кровопролитных боях за Угледар, во-вторых, подчеркивает стойкость Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. И, конечно, форма награды символизирует связь поколений", - добавил он, отметив, что черно-серая лента олицетворяет уголь и сталь.
https://ria.ru/20241102/martindejl-1981522092.html
донецкая народная республика
россия
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_77d73e7796a86d9e5b2f3de8a2fe18c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, угледар, денис пушилин, екатерина ii
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Денис Пушилин, Екатерина II
В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара
Пушилин подписал закон об учреждении госнаграды ДНР за освобождение Угледара