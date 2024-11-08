https://ria.ru/20241108/gosnagrada-1982747088.html

В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара

В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара - РИА Новости, 08.11.2024

В ДНР учредили госнаграду за освобождение Угледара

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подписал закон об учреждении государственной награды ДНР за освобождение Угледара. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:42

2024-11-08T18:42

2024-11-08T18:47

в мире

донецкая народная республика

россия

угледар

денис пушилин

екатерина ii

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подписал закон об учреждении государственной награды ДНР за освобождение Угледара. МО РФ сообщало об освобождении Угледара 3 октября. "Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики - медали "За освобождение Угледара", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что медаль повторяет форму Очаковского креста, учрежденного Екатериной II в честь взятия под командованием князя Потемкина турецкой крепости Очаков, тогда было изготовлено всего 410 наград. "Угледарский крест, во-первых, служит напоминанием о высокой цене освобождения города, о кровопролитных боях за Угледар, во-вторых, подчеркивает стойкость Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. И, конечно, форма награды символизирует связь поколений", - добавил он, отметив, что черно-серая лента олицетворяет уголь и сталь.

https://ria.ru/20241102/martindejl-1981522092.html

донецкая народная республика

россия

угледар

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в мире, донецкая народная республика, россия, угледар, денис пушилин, екатерина ii