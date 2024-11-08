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Более половины американцев считают, что госдолг США при Трампе увеличится
Более половины американцев считают, что госдолг США при Трампе увеличится - РИА Новости, 08.11.2024
Более половины американцев считают, что госдолг США при Трампе увеличится
Более 60% американцев считают, что победивший на президентских выборах Дональд Трамп еще больше увеличит государственный долг США, который в этом году уже... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:13
2024-11-08T15:13
2024-11-08T15:13
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости/Прайм. Более 60% американцев считают, что победивший на президентских выборах Дональд Трамп еще больше увеличит государственный долг США, который в этом году уже превысил беспрецедентные 34,5 триллиона долларов, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, 62% американцев считают, что политика Дональда Трампа, вероятно, только усугубит ситуацию с госдолгом. Среди демократов такого мнения придерживаются 94% респондентов, а среди республиканцев - 34%. Опрос проводился 6-7 ноября онлайн среди 1471 взрослого американца. Погрешность составляет 3 процентных пункта. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до нынешнего беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем. Согласно расчетам РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов, государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов, что на пятую часть больше всей суверенной задолженности России.
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сша, россия, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Более половины американцев считают, что госдолг США при Трампе увеличится
Ipsos: более 60% американцев считают, что Трамп еще больше увеличит госдолг США