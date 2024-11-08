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Две трети немцев выступают за досрочные выборы в бундестаг, показал опрос - РИА Новости, 08.11.2024
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17:15 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/germaniya-1982730413.html
Две трети немцев выступают за досрочные выборы в бундестаг, показал опрос
Две трети немцев выступают за досрочные выборы в бундестаг, показал опрос - РИА Новости, 08.11.2024
Две трети немцев выступают за досрочные выборы в бундестаг, показал опрос
Приблизительно две трети немцев выступают за скорейшее проведение досрочных выборов в бундестаг на фоне развала правящей коалиции Германии, следует из опроса... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:15
2024-11-08T17:15
в мире
германия
украина
олаф шольц
кристиан линднер
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ard
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Приблизительно две трети немцев выступают за скорейшее проведение досрочных выборов в бундестаг на фоне развала правящей коалиции Германии, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD. Согласно результатам опроса, 65% респондентов поддерживают скорейшее проведение процедуры запроса вотума доверия правительству канцлера Олафа Шольца, которая позволит провести досрочные выборы уже в январе 2025 года, в то время как 33% поддерживают план канцлера, который намерен запросить вотум доверия только в начале 2025 года. Чаще всего немцы винят в крахе федерального правительства свободных демократов: из данных опроса следует, что 40% респондентов считают СвДП виновной в распаде коалиции "светофора", названной так по цветам входящих в нее партий. Приблизительно каждый четвертый (26%) возлагает ответственность на "Зеленых", а почти каждый пятый (19%) - на социал-демократов, к которым относится сам Шольц. Опрос был проведен 7 ноября по телефону и в онлайн-формате, в нем приняли участие 1065 немецких избирателей. Погрешность не приводится. В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.
https://ria.ru/20240504/germaniya-1943832774.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, ard, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Франк-Вальтер Штайнмайер, ARD, ХДС/ХСС
Две трети немцев выступают за досрочные выборы в бундестаг, показал опрос

Deutschlandtrend: две трети немцев выступают за досрочные выборы в бундестаг

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание бундестага
Здание бундестага - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание бундестага. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Приблизительно две трети немцев выступают за скорейшее проведение досрочных выборов в бундестаг на фоне развала правящей коалиции Германии, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Согласно результатам опроса, 65% респондентов поддерживают скорейшее проведение процедуры запроса вотума доверия правительству канцлера Олафа Шольца, которая позволит провести досрочные выборы уже в январе 2025 года, в то время как 33% поддерживают план канцлера, который намерен запросить вотум доверия только в начале 2025 года.
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Чаще всего немцы винят в крахе федерального правительства свободных демократов: из данных опроса следует, что 40% респондентов считают СвДП виновной в распаде коалиции "светофора", названной так по цветам входящих в нее партий. Приблизительно каждый четвертый (26%) возлагает ответственность на "Зеленых", а почти каждый пятый (19%) - на социал-демократов, к которым относится сам Шольц.
Опрос был проведен 7 ноября по телефону и в онлайн-формате, в нем приняли участие 1065 немецких избирателей. Погрешность не приводится.
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.
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В миреГерманияУкраинаОлаф ШольцКристиан ЛинднерФранк-Вальтер ШтайнмайерARDХДС/ХСС
 
 
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