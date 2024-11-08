https://ria.ru/20241108/germaniya-1982639708.html

Министр экономики Германии намерен бороться за пост канцлера, пишут СМИ

Министр экономики Германии намерен бороться за пост канцлера, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024

Министр экономики Германии намерен бороться за пост канцлера, пишут СМИ

Министр по делам экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны от партии "Зеленых", сообщает журнал... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:06

2024-11-08T13:06

2024-11-08T13:06

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БЕРЛИН, 8 ноя — РИА Новости. Министр по делам экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны от партии "Зеленых", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в партии. "Федеральный министр экономики Роберт Хабек сегодня объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера от партии "Зеленых", - сообщает издание. Сам министр опубликовал в соцсети X первое видео после пятилетнего перерыва, в котором содержится несколько намёков на его канцлерские амбиции. Так, на руке сидящего за столом и пишущего на листке бумаги Хабека - браслет с надписью "эра канцлера". На фоне висит календарь с отмеченной датой – 8 ноября. На прошлых выборах в бундестаг в 2021 году участвовала нынешняя министр иностранных дел Анналена Бербок, тогда она набрала 14,8% голосов как кандидат от "Зеленых". В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе. Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982423831.html

https://ria.ru/20241108/evropa-1982474915.html

https://ria.ru/20240917/germaniya-1973159201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, россия, роберт хабек, олаф шольц, кристиан линднер, нато, хдс/хсс