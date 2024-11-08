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Министр экономики Германии намерен бороться за пост канцлера, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024
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13:06 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/germaniya-1982639708.html
Министр экономики Германии намерен бороться за пост канцлера, пишут СМИ
Министр экономики Германии намерен бороться за пост канцлера, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024
Министр экономики Германии намерен бороться за пост канцлера, пишут СМИ
Министр по делам экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны от партии "Зеленых", сообщает журнал... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:06
2024-11-08T13:06
в мире
германия
украина
россия
роберт хабек
олаф шольц
кристиан линднер
нато
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БЕРЛИН, 8 ноя — РИА Новости. Министр по делам экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны от партии "Зеленых", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в партии. "Федеральный министр экономики Роберт Хабек сегодня объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера от партии "Зеленых", - сообщает издание. Сам министр опубликовал в соцсети X первое видео после пятилетнего перерыва, в котором содержится несколько намёков на его канцлерские амбиции. Так, на руке сидящего за столом и пишущего на листке бумаги Хабека - браслет с надписью "эра канцлера". На фоне висит календарь с отмеченной датой – 8 ноября. На прошлых выборах в бундестаг в 2021 году участвовала нынешняя министр иностранных дел Анналена Бербок, тогда она набрала 14,8% голосов как кандидат от "Зеленых". В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе. Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982423831.html
https://ria.ru/20241108/evropa-1982474915.html
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в мире, германия, украина, россия, роберт хабек, олаф шольц, кристиан линднер, нато, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Россия, Роберт Хабек, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, НАТО, ХДС/ХСС
Министр экономики Германии намерен бороться за пост канцлера, пишут СМИ

Spiegel: министр экономики ФРГ Хабек выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 ноя — РИА Новости. Министр по делам экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны от партии "Зеленых", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в партии.
"Федеральный министр экономики Роберт Хабек сегодня объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера от партии "Зеленых", - сообщает издание.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии
7 ноября, 14:12
Сам министр опубликовал в соцсети X первое видео после пятилетнего перерыва, в котором содержится несколько намёков на его канцлерские амбиции. Так, на руке сидящего за столом и пишущего на листке бумаги Хабека - браслет с надписью "эра канцлера". На фоне висит календарь с отмеченной датой – 8 ноября.
На прошлых выборах в бундестаг в 2021 году участвовала нынешняя министр иностранных дел Анналена Бербок, тогда она набрала 14,8% голосов как кандидат от "Зеленых".
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Расплата настигла Европу
Вчера, 08:00
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.
Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране.
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Премьер Баварии рассказал, кто станет кандидатом на пост канцлера Германии
17 сентября, 13:15
 
В миреГерманияУкраинаРоссияРоберт ХабекОлаф ШольцКристиан ЛинднерНАТОХДС/ХСС
 
 
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