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"Сумму в евро": в Германии выдвинули требование из-за визита Зеленского
"Сумму в евро": в Германии выдвинули требование из-за визита Зеленского - РИА Новости, 08.11.2024
"Сумму в евро": в Германии выдвинули требование из-за визита Зеленского
Член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Рене Бохманн потребовал от правительства ФРГ оценить стоимость визита Владимира Зеленского в Берлин, пишет РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:28
2024-11-08T08:28
2024-11-08T15:09
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Рене Бохманн потребовал от правительства ФРГ оценить стоимость визита Владимира Зеленского в Берлин, пишет Lenta.ru со ссылкой на письмо политика."Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года", — говорится в обращении.По словам Бохманна, визит главы киевского режима привел к дополнительным тратам из-за введения соответствующих мер безопасности, а также массовых сбоев работы общественного транспорта.Зеленский 11 октября посетил Берлин. В ходе совместной конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия передала ранее обещанный Украине пакет военной помощи в размере 600 миллионов евро.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982618667.html
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в мире, германия, украина, владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский
"Сумму в евро": в Германии выдвинули требование из-за визита Зеленского
Депутат бундестага Бохманн призвал оценить стоимость визита Зеленского в Берлин