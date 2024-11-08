https://ria.ru/20241108/germaniya-1982582572.html

"Сумму в евро": в Германии выдвинули требование из-за визита Зеленского

"Сумму в евро": в Германии выдвинули требование из-за визита Зеленского - РИА Новости, 08.11.2024

"Сумму в евро": в Германии выдвинули требование из-за визита Зеленского

Член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Рене Бохманн потребовал от правительства ФРГ оценить стоимость визита Владимира Зеленского в Берлин, пишет РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:28

2024-11-08T08:28

2024-11-08T15:09

в мире

германия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Рене Бохманн потребовал от правительства ФРГ оценить стоимость визита Владимира Зеленского в Берлин, пишет Lenta.ru со ссылкой на письмо политика."Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года", — говорится в обращении.По словам Бохманна, визит главы киевского режима привел к дополнительным тратам из-за введения соответствующих мер безопасности, а также массовых сбоев работы общественного транспорта.Зеленский 11 октября посетил Берлин. В ходе совместной конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия передала ранее обещанный Украине пакет военной помощи в размере 600 миллионов евро.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982618667.html

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982624243.html

германия

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в мире, германия, украина, владимир зеленский