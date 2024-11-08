В Молдавии хотят обсудить с Россией альтернативный маршрут поставок газа
В Молдавии хотят обсудить с Россией альтернативный Украине маршрут поставок газа
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что хочет обсудить с "Газпромом" сценарий возможного прекращения транзита газа через Украину и варианты поставок по альтернативному маршруту.
С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Новак назвал Украину ненадежным транзитером газа
6 ноября, 13:44
"Я хочу обсудить с "Газпромом" заранее, и мы хотим понять позицию "Газпрома" по этому вопросу. "Молдовагаз" направила письмо по поводу, что мы делаем в сценарии, если не будет транзита через Украину. Ответа пока не получили. Я бы хотел этот ответ, конечно, получить. И не 31 декабря проснуться и понять, что такая ситуация и надо что-то делать, а иметь подготовленные маршруты до", - сказал Парликов в эфире молдавского телеканала Rlive.
Он отметил, что у "Газпрома" есть обязательства поставлять газ в республику по контракту с "Молдовагазом". Министр добавил, что надеется на заявление президента России Владимира Путина, что "Газпром" продолжит выполнять свои обязательства перед поставщиками.
"Мы еще на один шаг приблизились к неопределенности. В начале ноября были тендеры на резервирование мощностей по прокачке через трансбалканский газопровод из Турции до Молдовы - и необходимые объемы никто не зарезервировал. Это значит, что у "Газпрома" сейчас нет зарезервированной мощности по альтернативному маршруту", - пояснил Парликов свою обеспокоенность.
Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.