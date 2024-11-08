https://ria.ru/20241108/gazprom-1982619807.html

В Молдавии хотят обсудить с Россией альтернативный маршрут поставок газа

В Молдавии хотят обсудить с Россией альтернативный маршрут поставок газа - РИА Новости, 08.11.2024

В Молдавии хотят обсудить с Россией альтернативный маршрут поставок газа

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что хочет обсудить с "Газпромом" сценарий возможного прекращения транзита газа через Украину и варианты... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:36

2024-11-08T11:36

2024-11-08T11:36

экономика

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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что хочет обсудить с "Газпромом" сценарий возможного прекращения транзита газа через Украину и варианты поставок по альтернативному маршруту. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. "Я хочу обсудить с "Газпромом" заранее, и мы хотим понять позицию "Газпрома" по этому вопросу. "Молдовагаз" направила письмо по поводу, что мы делаем в сценарии, если не будет транзита через Украину. Ответа пока не получили. Я бы хотел этот ответ, конечно, получить. И не 31 декабря проснуться и понять, что такая ситуация и надо что-то делать, а иметь подготовленные маршруты до", - сказал Парликов в эфире молдавского телеканала Rlive. Он отметил, что у "Газпрома" есть обязательства поставлять газ в республику по контракту с "Молдовагазом". Министр добавил, что надеется на заявление президента России Владимира Путина, что "Газпром" продолжит выполнять свои обязательства перед поставщиками. "Мы еще на один шаг приблизились к неопределенности. В начале ноября были тендеры на резервирование мощностей по прокачке через трансбалканский газопровод из Турции до Молдовы - и необходимые объемы никто не зарезервировал. Это значит, что у "Газпрома" сейчас нет зарезервированной мощности по альтернативному маршруту", - пояснил Парликов свою обеспокоенность. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982192270.html

https://ria.ru/20241028/moldaviya-1980436238.html

https://ria.ru/20241021/ekspert-1979049434.html

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экономика, цены на нефть, молдавия, украина, европа, владимир путин, газпром, молдовагаз, турецкий поток