https://ria.ru/20241108/gaza-1982701440.html

Около 70 процентов погибших в Газе составляют женщины и дети, заявили в ООН

Около 70 процентов погибших в Газе составляют женщины и дети, заявили в ООН - РИА Новости, 08.11.2024

Около 70 процентов погибших в Газе составляют женщины и дети, заявили в ООН

Около 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети, сообщило Управление ООН по правам человека (УВКПЧ). РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:52

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ЖЕНЕВА, 8 ноя - РИА Новости. Около 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети, сообщило Управление ООН по правам человека (УВКПЧ). "На данный момент установлено, что около 70% процентов погибших - дети и женщины, что свидетельствует о систематическом нарушении основополагающих принципов международного гуманитарного права, включая избирательность и соразмерность", - говорится в пресс-релизе УВКПЧ к новому докладу по ситуации в секторе Газа. Организация уточняет, что среди погибших больше всего детей в трех возрастных группах: от 5 до 9 лет, от 10 до 14 лет, а также младенцы и дети до 4 лет. УВКПЧ сообщает, что около 80% погибших убиты в жилых домах или жилых помещениях. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html

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