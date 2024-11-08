https://ria.ru/20241108/frantsija-1982708429.html

Во Франции ожидают снижение производства вина

Во Франции ожидают снижение производства вина - РИА Новости, 08.11.2024

Во Франции ожидают снижение производства вина

Согласно оценке министерства сельского хозяйства, ожидается, что производство вина во Франции в 2024 году снизится на 23% по сравнению с предыдущим годом. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:10

2024-11-08T16:10

2024-11-08T17:43

экономика

франция

бордо

бургундия

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ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Согласно оценке министерства сельского хозяйства, ожидается, что производство вина во Франции в 2024 году снизится на 23% по сравнению с предыдущим годом. "По оценкам на 1 ноября, производство французского вина в 2024 году оценивается примерно в 37 миллионов гектолитров, что на 23% меньше, чем в предыдущем году, и на 17% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Такое падение связано с неблагоприятными погодными условиями, которые затронули все винодельческие регионы, от цветения до сбора урожая", - говорится в отчете на сайте ведомства. Снижение производство коснется всех типов вин, в особенности в Бургундии, Божоле и Шампани, а также вин, предназначенных для коньячных спиртов (снижение на 36% после исключительного урожая 2023 года). Так, производство шампанских вин сократится на 46% из-за недостатка солнечного света, весенних заморозков и избытка осадков. Производство в Бургундии-Божоле будет ниже на 38%: плесень из-за влажности привела к потерям урожая в Кот-д'Ор, как и чрезмерные осадки в Божоле в период сбора урожая. Производство вин Эльзаса снизится на 13%. Французские виноделы зачастую выражают недовольство и жалуются на кризис в отрасли, связанный, с одной стороны, с отсутствием поддержки государства, а с другой - со сложностями в сбыте готовой продукции. В октябре тысячи производителей коньяка протестовали в одноименном французском регионе против таможенных пошлин КНР на их продукцию в ответ на введение Евросоюзом таможенных пошлин на китайские электрокары. Весной виноделы Бордо в течение нескольких недель устраивали протесты против продаж их вин по крайней низким ценам, осуждая отсутствие поддержки властей. Сообщалось, что власти профинансируют вырубку еще 1000 га виноградников региона с компенсацией производителям из-за проблем сбыта. Это уже вторая подобная акция. Годом ранее виноделы во Франции столкнулись с падением продаж, из-за чего скопились излишки продукции. Выплаты компенсаций от минсельхоза республики за вырубку виноградников, на которую согласились около одной тысячи виноделов в Бордо, и уничтожение вина составили порядка 200 миллионов евро. В сентябре минсельхоз Франции направил запрос в Еврокомиссию на использование 120 миллионов евро национальных кредитов на компенсации виноделам за вырубку порядка 30 тысяч гектаров виноградников. Предполагается, что владельцам будет выплачено по 4 тысячи евро за гектар. По данным специализирующегося на виноделии портала Vitisphere, компенсации из средств ЕС запрошены в рамках помощи предприятиям, "пострадавшим из-за действий России на Украине". Использование чрезвычайных средств из фонда "для Украины" должно быть юридически подтверждено до 31 декабря 2024 года. Минсельхоз Франции уведомил ЕК, что Франция "окончательно снижает потенциал виноградарства", а эти средства "обеспечат структурный ответ на рыночный кризис, возникший, в частности, из-за войны на Украине, и будут способствовать балансировке в долгосрочной перспективе объемов производства в соответствии с изменениями в потреблении". При этом в минсельхозе не разъяснили, как именно конфликт на Украине повлиял на виноградарей во Франции. Кризис в отрасли длится уже многие годы. Еще в 2020 году производители запрашивали частичную вырубку виноградников из-за излишка предложения на рынке и их нерентабельности. По их словам, необходимо избавиться по меньшей мере от 100 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20240419/vino-1940935410.html

https://ria.ru/20240310/vino-1932106238.html

https://ria.ru/20240501/vino-1943250545.html

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экономика, франция, бордо, бургундия