https://ria.ru/20241108/forum-1982719066.html

Более 1500 человек поучаствуют в Форуме партнерства Россия – Африка

Более 1500 человек поучаствуют в Форуме партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 08.11.2024

Более 1500 человек поучаствуют в Форуме партнерства Россия – Африка

Более 1500 человек подтвердили свое участие на деловой программе первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:34

2024-11-08T16:34

2024-11-08T16:34

алжир (провинция)

ангола

буркина-фасо

евразийский экономический союз

федеральная территория "сириус"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739911955_84:0:875:445_1920x0_80_0_0_e0cd891b4690a1999b38e84ead2a1501.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1500 человек подтвердили свое участие на деловой программе первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конференция пройдет 9–10 ноября 2024 года на федеральной территории "Сириус". Всего в программе запланировано 19 панельных сессий и тематических мероприятий по актуальным вопросам российско-африканской повестки. К настоящему времени подтвердило участие свыше 1500 участников, из них более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения, молодежной политики Алжира, Анголы, Республики Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Государства Ливия, Исламской Республики Мавритании, Республики Мадагаскар, Республики Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Республики Сейшельские Острова, Того, Туниса, Уганды, Центральноафриканской Республики, Экваториальной Гвинеи, Эсватини, Эфиопии. Оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс". На полях конференции пройдут круглые столы и панельные дискуссии по актуальным вопросам российско-африканской повестки. Участники обсудят широкий круг тем – от сотрудничества в сферах безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия, в том числе международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, предотвращения гонки вооружений в космосе, торгово-экономического и инвестиционного партнерства, продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса, геологоразведки до трансфера компетенций и цифровизации государственного управления, образования, подготовки дипломатических кадров, здравоохранения и эпидемиологического благополучия. Отдельно участники обсудят взаимодействие стран Африканского континента и Евразийского экономического союза. Особое внимание в деловой программе конференции будет уделено теме международной информационной безопасности. В рамках трека "Равноправное сотрудничество на пути к формированию безопасного информационного пространства" состоится три дискуссии: "Российско-африканское сотрудничество в целях формирования системы международной информационной безопасности", "Вызовы цифровому суверенитету" и "Ключевые условия обеспечения безопасности цифрового развития".

https://ria.ru/20241107/vef-1982354453.html

https://ria.ru/20241106/chernyshenko-1982182011.html

алжир (провинция)

ангола

буркина-фасо

федеральная территория "сириус"

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алжир (провинция), ангола, буркина-фасо, евразийский экономический союз, федеральная территория "сириус"