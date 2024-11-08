Финляндия продолжит обучать украинских военных
МИД: Финляндия продолжит участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Финляндия продолжит участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных до ноября 2026 года, сообщает в пятницу МИД страны.
"Президент республики 8 ноября принял решение о продлении участия Финляндии в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). Финляндия продолжит участие в EUMAM до 15 ноября 2026 года численностью максимум 60 военнослужащих, которые выполняют учебные и консультативные задачи", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
Финляндия проводит подготовку украинских военных в Польше, в обучении приняли участие более 200 финских инструкторов, уточняет МИД.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сообщил, что ЕС намерен продлить свою тренировочную миссию для подготовки украинских военных еще на два года.
В августе главы минобороны стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках этой тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч.
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.