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Финляндия продолжит обучать украинских военных - РИА Новости, 08.11.2024
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15:08 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/finlyandiya-1982675612.html
Финляндия продолжит обучать украинских военных
Финляндия продолжит обучать украинских военных - РИА Новости, 08.11.2024
Финляндия продолжит обучать украинских военных
Финляндия продолжит участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных до ноября 2026 года, сообщает в пятницу МИД страны. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:08
2024-11-08T15:08
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Финляндия продолжит участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных до ноября 2026 года, сообщает в пятницу МИД страны. "Президент республики 8 ноября принял решение о продлении участия Финляндии в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). Финляндия продолжит участие в EUMAM до 15 ноября 2026 года численностью максимум 60 военнослужащих, которые выполняют учебные и консультативные задачи", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства. Финляндия проводит подготовку украинских военных в Польше, в обучении приняли участие более 200 финских инструкторов, уточняет МИД. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сообщил, что ЕС намерен продлить свою тренировочную миссию для подготовки украинских военных еще на два года. В августе главы минобороны стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках этой тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч. Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241108/finlyandiya-1982597305.html
https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982431427.html
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в мире, финляндия, брюссель, польша, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Финляндия, Брюссель, Польша, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Финляндия продолжит обучать украинских военных

МИД: Финляндия продолжит участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии
Флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Финляндия продолжит участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных до ноября 2026 года, сообщает в пятницу МИД страны.
"Президент республики 8 ноября принял решение о продлении участия Финляндии в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). Финляндия продолжит участие в EUMAM до 15 ноября 2026 года численностью максимум 60 военнослужащих, которые выполняют учебные и консультативные задачи", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов НАТО
Вчера, 10:07
Финляндия проводит подготовку украинских военных в Польше, в обучении приняли участие более 200 финских инструкторов, уточняет МИД.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сообщил, что ЕС намерен продлить свою тренировочную миссию для подготовки украинских военных еще на два года.
В августе главы минобороны стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках этой тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч.
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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В миреФинляндияБрюссельПольшаЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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