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В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов НАТО - РИА Новости, 08.11.2024
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10:07 08.11.2024 (обновлено: 10:26 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/finlyandiya-1982597305.html
В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов НАТО
В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов НАТО - РИА Новости, 08.11.2024
В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов НАТО
Сведения о якобы желании Финляндии разместить базу разведывательных беспилотников НАТО для сбора информации вдоль границы с РФ надо проверять, заявил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:07
2024-11-08T10:26
финляндия
россия
в мире
павел зарубин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сведения о якобы желании Финляндии разместить базу разведывательных беспилотников НАТО для сбора информации вдоль границы с РФ надо проверять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.."Надо проверять. Ведь если вы помните заявления, я не помню, по-моему это был президент Финляндии, в момент когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления, их легко вспомнить. А это ничто иное как элементы военной инфраструктуры. Поэтому здесь нужно четко проверять и смотреть", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982431427.html
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финляндия, россия, в мире, павел зарубин, дмитрий песков, нато
Финляндия, Россия, В мире, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов НАТО

Песков: данные о базе разведывательных дронов НАТО у границы с РФ надо проверять

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сведения о якобы желании Финляндии разместить базу разведывательных беспилотников НАТО для сбора информации вдоль границы с РФ надо проверять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина..
"Надо проверять. Ведь если вы помните заявления, я не помню, по-моему это был президент Финляндии, в момент когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления, их легко вспомнить. А это ничто иное как элементы военной инфраструктуры. Поэтому здесь нужно четко проверять и смотреть", - сказал Песков.
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ФинляндияРоссияВ миреПавел ЗарубинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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