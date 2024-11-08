https://ria.ru/20241108/finlyandiya-1982597305.html

В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов НАТО

В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов НАТО - РИА Новости, 08.11.2024

В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов НАТО

Сведения о якобы желании Финляндии разместить базу разведывательных беспилотников НАТО для сбора информации вдоль границы с РФ надо проверять, заявил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:07

2024-11-08T10:07

2024-11-08T10:26

финляндия

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в мире

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сведения о якобы желании Финляндии разместить базу разведывательных беспилотников НАТО для сбора информации вдоль границы с РФ надо проверять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.."Надо проверять. Ведь если вы помните заявления, я не помню, по-моему это был президент Финляндии, в момент когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления, их легко вспомнить. А это ничто иное как элементы военной инфраструктуры. Поэтому здесь нужно четко проверять и смотреть", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982431427.html

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Ольга Фомченкова

финляндия, россия, в мире, павел зарубин, дмитрий песков, нато