https://ria.ru/20241108/fakel-1982749760.html

Выездную администрацию для сотрудников МКБ "Факел" провели в Химках

Выездную администрацию для сотрудников МКБ "Факел" провели в Химках - РИА Новости, 08.11.2024

Выездную администрацию для сотрудников МКБ "Факел" провели в Химках

Выездную администрацию провели в одном из старейших предприятий городского округа Химки — машиностроительном конструкторском бюро "Факел" имени академика... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:59

2024-11-08T18:59

2024-11-08T18:59

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

сходня

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выездную администрацию провели в одном из старейших предприятий городского округа Химки — машиностроительном конструкторском бюро "Факел" имени академика Грушина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Сотрудники смогли задать волнующие вопросы специалистам профильных подразделений. Традиционно самыми популярными темами обращений стали сферы ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки. "Такой формат встреч уже стал привычным для химчан. Мы видим динамику обращений, которые поступают из разных микрорайонов, это нужно для того, чтобы понимать, на какую именно из сфер стоит обратить внимание на определенной территории. Также активно проводим встречи с сотрудниками наших предприятий. Для нас важно слышать и понимать каждого", — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. В числе вопросов, с которыми обратились сотрудники МКБ "Факел", — обустройство остановки на улице Академика Грушина, расширение моста через железную дорогу на улице Репина. Для обеспечения безопасности пассажиров химкинская администрация проработает вопрос о переносе указателя остановки с расписанием и организации стационарного остановочного павильона. Вопрос с расширением моста также не оставят без внимания. ОАО "РЖД" ведет работу по проектированию нового моста вблизи старого с безопорной конструкцией. Старый мост будет демонтирован. Кроме того, в настоящее время администрацией Химок совместно с региональным правительством прорабатывается вопрос о строительстве второго моста. Всего с начала года в Химках провели 47 выездных администраций. Сотрудники профильных ведомств приняли в работу свыше 2,3 тысячи вопросов. Такие встречи в Химках проводятся еженедельно в разных микрорайонах. Следующая выездная администрация состоится 14 ноября в микрорайоне Сходня, по адресу: улица Тюкова, 8 с 18:00 до 20:00.

https://ria.ru/20241108/khimki-1982637338.html

https://ria.ru/20241107/otoplenie-1982465543.html

химки (городской округ в московской области)

сходня

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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня