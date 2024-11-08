https://ria.ru/20241108/estonija-1982650527.html
Украинцев могут лишить права голоса на выборах в Эстонии, как и россиян
Украинцев могут лишить права голоса на выборах в Эстонии, как и россиян - РИА Новости, 08.11.2024
Украинцев могут лишить права голоса на выборах в Эстонии, как и россиян
Помимо граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах в Эстонии могут лишится и украинцы, так как рассматриваемый в стране новый законопроект РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:53
2024-11-08T13:53
2024-11-08T14:23
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Помимо граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах в Эстонии могут лишится и украинцы, так как рассматриваемый в стране новый законопроект подразумевает введение ограничений для граждан всех третьих стран, не входящих в ЕС или НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR. Ранее Социал-демократическая партия страны опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие иностранцев, в том числе из РФ и Белоруссии, проживающих в Эстонии, в местных муниципальных выборах. В среду правящая коалиция Эстонии согласовала поправки в конституцию. "Согласно законопроекту, права голоса на муниципальных выборах лишатся не только граждане России и Беларуси, но и всех стран, не входящих в Европейский союз и НАТО. В числе прочих не смогут голосовать и граждане Украины", - говорится в сообщении ERR. Отмечается, что текущее законодательство предусматривает, что на выборах в местные самоуправления право голосования имеют граждане Эстонии, граждане других государств ЕС, а также лица, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство, возрастом не менее 16 лет. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20241022/estoniya-1979296873.html
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эстония, россия, белоруссия, евросоюз, нато, в мире
Эстония, Россия, Белоруссия, Евросоюз, НАТО, В мире
Украинцев могут лишить права голоса на выборах в Эстонии, как и россиян
ERR: украинцев могут лишить права голоса на выборах в Эстонии, как и россиян
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Помимо граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах в Эстонии могут лишится и украинцы, так как рассматриваемый в стране новый законопроект подразумевает введение ограничений для граждан всех третьих стран, не входящих в ЕС или НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR.
Ранее Социал-демократическая партия страны опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие иностранцев, в том числе из РФ и Белоруссии, проживающих в Эстонии, в местных муниципальных выборах. В среду правящая коалиция Эстонии согласовала поправки в конституцию.
"Согласно законопроекту, права голоса на муниципальных выборах лишатся не только граждане России и Беларуси, но и всех стран, не входящих в Европейский союз и НАТО. В числе прочих не смогут голосовать и граждане Украины", - говорится в сообщении ERR.
Отмечается, что текущее законодательство предусматривает, что на выборах в местные самоуправления право голосования имеют граждане Эстонии, граждане других государств ЕС, а также лица, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство, возрастом не менее 16 лет.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.