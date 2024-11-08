https://ria.ru/20241108/es-1982761290.html

Премьер Греции рассказал, что делать с ценами на электроэнергию в ЕС

Премьер Греции рассказал, что делать с ценами на электроэнергию в ЕС - РИА Новости, 08.11.2024

Премьер Греции рассказал, что делать с ценами на электроэнергию в ЕС

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Евросоюзу для повышения конкурентоспособности следует пересмотреть вопросы формирования цен на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T20:47

2024-11-08T20:47

2024-11-08T20:47

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АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Евросоюзу для повышения конкурентоспособности следует пересмотреть вопросы формирования цен на электроэнергию. В беседе с журналистами после завершения неформального саммита ЕС в Будапеште Мицотакис сказал, что в Европейском совете существует согласие в том, что вопросы конкурентоспособности европейской экономики должны решаться гораздо более решительным образом, чем было до сегодняшнего дня. "Мы много занимались вопросами энергетики, и я думаю, что все согласны с тем, что Европа сегодня сталкивается с большой проблемой конкурентоспособности в области энергетики, несмотря на то, что мы вкладываем большие средства в возобновляемые источники. И я считаю крайне положительным тот факт, что в Будапештской декларации есть прямая ссылка на перекосы в ценах на энергетическом рынке, которые необходимо срочно устранить", - сказал Мицотакис. По его словам, для того чтобы европейский энергетический рынок работал на благо всех европейских потребителей, необходимы два важных вмешательства. "Первое - это межсетевые соединения. Нам нужно больше трансъевропейских соединений, которые, возможно, придется финансировать за счет европейских государственных, а не только частных средств. И я считаю, что сейчас нам необходимо в корне пересмотреть вопросы, связанные с ценообразованием, с тем, как формируется цена на электроэнергию, чтобы газ не определял предельную цену системы, как это происходит сегодня, потому что газ обычно намного дороже, чем возобновляемые источники энергии", - сказал Мицотакис. По его словам, лидеры стран ЕС обсуждали также идею создания европейского правового режима, который позволит компаниям-стартапам быть непосредственно интегрированными в европейскую нормативную базу, что поможет созданию новых инновационных предприятий и сокращению разрыва с Соединенными Штатами. Премьер сообщил также, что лидеры ЕС обсуждали вопросы военной автономии и обороны. "Я много раз говорил о необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность. Очевидно, что мы все еще далеки от обсуждения общих европейских оборонных ресурсов. Однако сегодня у меня снова была возможность высказаться о том, чтобы дать больше бюджетного пространства тем странам, которые решили инвестировать значительные суммы в оборону. Я считаю, что определенная часть этих оборонных расходов должна быть исключена из расчетов потолка расходов", - сказал Мицотакис. По его словам, это потребует изменения подходов к установлению финансовых правил. "Это предложение, на котором я буду продолжать настаивать. Это предложение не требует дополнительных европейских денег, оно просто требует несколько иного взгляда на то, как мы рассчитываем финансовые правила", - уточнил он. Мицотакис сказал также, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп был прав, когда требовал от европейских стран увеличить расходы на оборону. "У меня также была возможность сказать в Европейском совете, что когда... Трамп призвал многие европейские государства к ответу за то, что они не тратят даже 2% ВВП на оборонные расходы, он был прав по существу. И я думаю, что именно его призыв заставил европейские государства увеличить свои оборонные бюджеты", - добавил он. Что касается евроатлантических отношений в целом, Мицотакис выразил надежду, что не будет "торговой войны" между Евросоюзом и США. "Я думаю, что есть некоторые возможности для того, чтобы увидеть снижение риторики о введении тарифов с обеих сторон (США и ЕС - ред.). Потому что, очевидно, когда начинается подобная война, она не ограничивается действиями одной стороны", - сказал он. Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная "торговая война" после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. Мицотакис сообщил, что ожидает возможности поговорить с Трампом в ближайшие дни. "Я являюсь одним из старейших европейских лидеров в Европейском совете, я один из тех, кто имел возможность работать с ним во время его первого президентского срока", - заметил премьер Греции.

https://ria.ru/20241108/es-1982744371.html

https://ria.ru/20241108/poshliny-1982716714.html

https://ria.ru/20241107/evrosoyuz-1982402559.html

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