https://ria.ru/20241108/es-1982670051.html

ЕС продлил мандат тренировочной миссии для подготовки украинских военных

ЕС продлил мандат тренировочной миссии для подготовки украинских военных - РИА Новости, 08.11.2024

ЕС продлил мандат тренировочной миссии для подготовки украинских военных

Совет ЕС продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных на два года до 15 ноября 2026, говорится в опубликованном заявлении Совета. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:46

2024-11-08T14:46

2024-11-08T15:00

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Совет ЕС продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных на два года до 15 ноября 2026, говорится в опубликованном заявлении Совета."Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата миссии Евросоюза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетом в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года", - указывается в документе.В Брюсселе также сообщили, что тренировочная миссия ЕС "будет сотрудничать с НАТО, в частности, с миссией по координации помощи для Украины (NSATU), и обмениваться с ней информацией на прозрачной, взаимной и инклюзивной основе".Ранее СМИ сообщали, что внешнеполитическая служба ЕС рекомендовала странам сообщества продлить миссию еще на два года до ноября 2026, а также скорректировать программы обучения ВСУ в рамках миссии в соответствии с требованиями Киева, поскольку эффективность европейской программы подготовки украинских военных "под вопросом" из-за несоответствия курса подготовки "боевой реальности" и необходимости дополнительного обучения солдат по возвращении на Украину.Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241108/evropa-1982605095.html

https://ria.ru/20241108/zaharova-1982599187.html

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в мире, евросоюз, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, брюссель, киев