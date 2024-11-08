ЕС продлил мандат тренировочной миссии для подготовки украинских военных
ЕС продлил мандат миссии для подготовки украинских военных до ноября 2026 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Совет ЕС продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных на два года до 15 ноября 2026, говорится в опубликованном заявлении Совета.
"Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата миссии Евросоюза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетом в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года", - указывается в документе.
Ранее СМИ сообщали, что внешнеполитическая служба ЕС рекомендовала странам сообщества продлить миссию еще на два года до ноября 2026, а также скорректировать программы обучения ВСУ в рамках миссии в соответствии с требованиями Киева, поскольку эффективность европейской программы подготовки украинских военных "под вопросом" из-за несоответствия курса подготовки "боевой реальности" и необходимости дополнительного обучения солдат по возвращении на Украину.
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.