Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 08.11.2024 (обновлено: 23:05 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/elektrichka-1982720711.html
В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку
В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку - РИА Новости, 08.11.2024
В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку
Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и попала под поезд, но осталась жива РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:40
2024-11-08T23:05
сергиев посад
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982719856_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_acc3000443f69a5e206c1ff3d4813b8c.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и попала под поезд, но осталась жива и почти не пострадала, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Там уточнили РИА Новости, что это произошло 6 ноября в 17:18 на станции Сергиев Посад с электричкой № 6234. &quot;На этом видео — чудо, которое едва не стало несчастным случаем. Шестого ноября на станции Сергиев Посад девушка в наушниках, не обращая внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы приближающего поезда, буквально шагнула под состав. Казалось, исход очевиден. Но на этот раз девушка осталась жива и почти не пострадала&quot;, — говорится в сообщении МЖД.Компания просит соблюдать правила безопасности при переходе через пути. "Наушники и гаджеты — плохие спутники в дороге. Даже в компании с ангелом-хранителем", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241013/dagestan-1977813948.html
сергиев посад
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982719856_121:0:1070:712_1920x0_80_0_0_2bbe17073870a935b5ed9a20e0c43883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергиев посад, московская область (подмосковье), происшествия
Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку

Девушка в наушниках чудом выжила, попав под электричку на станции Сергиев Посад

© Московская железная дорога/TelegramДевушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и чудом выжила
Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и чудом выжила - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Московская железная дорога/Telegram
Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и чудом выжила
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и попала под поезд, но осталась жива и почти не пострадала, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Там уточнили РИА Новости, что это произошло 6 ноября в 17:18 на станции Сергиев Посад с электричкой № 6234.
«

"На этом видео — чудо, которое едва не стало несчастным случаем. Шестого ноября на станции Сергиев Посад девушка в наушниках, не обращая внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы приближающего поезда, буквально шагнула под состав. Казалось, исход очевиден. Но на этот раз девушка осталась жива и почти не пострадала", — говорится в сообщении МЖД.

Компания просит соблюдать правила безопасности при переходе через пути.
"Наушники и гаджеты — плохие спутники в дороге. Даже в компании с ангелом-хранителем", — говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка
13 октября, 10:55
 
Сергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала