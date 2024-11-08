В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку
Девушка в наушниках чудом выжила, попав под электричку на станции Сергиев Посад
© Московская железная дорога/TelegramДевушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и чудом выжила
Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и чудом выжила
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и попала под поезд, но осталась жива и почти не пострадала, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Там уточнили РИА Новости, что это произошло 6 ноября в 17:18 на станции Сергиев Посад с электричкой № 6234.
«
"На этом видео — чудо, которое едва не стало несчастным случаем. Шестого ноября на станции Сергиев Посад девушка в наушниках, не обращая внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы приближающего поезда, буквально шагнула под состав. Казалось, исход очевиден. Но на этот раз девушка осталась жива и почти не пострадала", — говорится в сообщении МЖД.
Компания просит соблюдать правила безопасности при переходе через пути.
"Наушники и гаджеты — плохие спутники в дороге. Даже в компании с ангелом-хранителем", — говорится в сообщении.
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка
13 октября, 10:55