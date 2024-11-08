https://ria.ru/20241108/elektrichka-1982720711.html

В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку

В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку - РИА Новости, 08.11.2024

В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку

Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и попала под поезд, но осталась жива РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:40

2024-11-08T16:40

2024-11-08T23:05

сергиев посад

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Девушка в наушниках вышла на красный свет светофора перед приближающейся электричкой на станции Сергиев Посад в Подмосковье и попала под поезд, но осталась жива и почти не пострадала, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Там уточнили РИА Новости, что это произошло 6 ноября в 17:18 на станции Сергиев Посад с электричкой № 6234. "На этом видео — чудо, которое едва не стало несчастным случаем. Шестого ноября на станции Сергиев Посад девушка в наушниках, не обращая внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы приближающего поезда, буквально шагнула под состав. Казалось, исход очевиден. Но на этот раз девушка осталась жива и почти не пострадала", — говорится в сообщении МЖД.Компания просит соблюдать правила безопасности при переходе через пути. "Наушники и гаджеты — плохие спутники в дороге. Даже в компании с ангелом-хранителем", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241013/dagestan-1977813948.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергиев посад, московская область (подмосковье), происшествия