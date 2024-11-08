https://ria.ru/20241108/elektrichestvo-1982770096.html
В Звенигороде полностью восстановили электричество
В Звенигороде полностью восстановили электричество - РИА Новости, 08.11.2024
В Звенигороде полностью восстановили электричество
Подача электричества в Звенигороде полностью восстановлена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:21
2024-11-08T22:21
2024-11-08T22:37
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подача электричества в Звенигороде полностью восстановлена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В пятницу вечером, предварительно, весь Звенигород остался без электричества, возможная причина - скачок напряжения на трансформаторной подстанции.
https://ria.ru/20241106/kuba-1982324792.html
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происшествия, жкх, звенигород, россия
Происшествия, ЖКХ, Звенигород, Россия
В Звенигороде полностью восстановили электричество
В Звенигороде полностью восстановили электричество после скачка напряжения