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В Звенигороде полностью восстановили электричество - РИА Новости, 08.11.2024
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22:21 08.11.2024 (обновлено: 22:37 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/elektrichestvo-1982770096.html
В Звенигороде полностью восстановили электричество
В Звенигороде полностью восстановили электричество - РИА Новости, 08.11.2024
В Звенигороде полностью восстановили электричество
Подача электричества в Звенигороде полностью восстановлена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:21
2024-11-08T22:37
происшествия
жкх
звенигород
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подача электричества в Звенигороде полностью восстановлена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В пятницу вечером, предварительно, весь Звенигород остался без электричества, возможная причина - скачок напряжения на трансформаторной подстанции.
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происшествия, жкх, звенигород, россия
Происшествия, ЖКХ, Звенигород, Россия
В Звенигороде полностью восстановили электричество

В Звенигороде полностью восстановили электричество после скачка напряжения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подача электричества в Звенигороде полностью восстановлена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В пятницу вечером, предварительно, весь Звенигород остался без электричества, возможная причина - скачок напряжения на трансформаторной подстанции.
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Подачу электроэнергии восстановили полностью.

Линии электропередач
Экстренные службы
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