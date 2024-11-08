https://ria.ru/20241108/ek-1982650936.html
Глава ЕК осудила нападение на израильских болельщиков в Амстердаме
Глава ЕК осудила нападение на израильских болельщиков в Амстердаме - РИА Новости, 08.11.2024
Глава ЕК осудила нападение на израильских болельщиков в Амстердаме
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме, заявила, что любым формам ненависти нет места в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:55
2024-11-08T13:55
2024-11-08T13:55
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме, заявила, что любым формам ненависти нет места в Европе. "Я возмущена подлыми нападениями на израильских граждан в Амстердаме… Решительно осуждаю эти неприемлемые действия. Антисемитизму нет места в Европе, мы полны решимости бороться со всеми формами ненависти", - написала Фон дер Ляйен в сети X. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации.
https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982604141.html
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в мире, амстердам, европа, нидерланды, урсула фон дер ляйен, герт вилдерс, еврокомиссия
В мире, Амстердам, Европа, Нидерланды, Урсула фон дер Ляйен, Герт Вилдерс, Еврокомиссия
Глава ЕК осудила нападение на израильских болельщиков в Амстердаме
Фон дер Ляйен осудила нападение на израильских болельщиков в Амстердаме