https://ria.ru/20241108/ek-1982650936.html

Глава ЕК осудила нападение на израильских болельщиков в Амстердаме

Глава ЕК осудила нападение на израильских болельщиков в Амстердаме - РИА Новости, 08.11.2024

Глава ЕК осудила нападение на израильских болельщиков в Амстердаме

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме, заявила, что любым формам ненависти нет места в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:55

2024-11-08T13:55

2024-11-08T13:55

в мире

амстердам

европа

нидерланды

урсула фон дер ляйен

герт вилдерс

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37c10a94f4414b635574875eaf671d8b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме, заявила, что любым формам ненависти нет места в Европе. "Я возмущена подлыми нападениями на израильских граждан в Амстердаме… Решительно осуждаю эти неприемлемые действия. Антисемитизму нет места в Европе, мы полны решимости бороться со всеми формами ненависти", - написала Фон дер Ляйен в сети X. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации.

https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982604141.html

https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982645845.html

амстердам

европа

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, амстердам, европа, нидерланды, урсула фон дер ляйен, герт вилдерс, еврокомиссия