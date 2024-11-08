https://ria.ru/20241108/efimov-1982522886.html

Ефимов: бизнес купил у Москвы более 1,3 тыс объектов нежилой недвижимости

Ефимов: бизнес купил у Москвы более 1,3 тыс объектов нежилой недвижимости - РИА Новости, 08.11.2024

Ефимов: бизнес купил у Москвы более 1,3 тыс объектов нежилой недвижимости

Частные инвесторы за девять месяцев 2024 года по преимущественному праву выкупа приобрели у столицы более 1,3 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:08

2024-11-08T09:08

2024-11-08T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Частные инвесторы за девять месяцев 2024 года по преимущественному праву выкупа приобрели у столицы более 1,3 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."За девять месяцев по итогам торгов и по преимущественному праву выкупа представители бизнеса приобрели свыше 1,3 тысячи коммерческих объектов общей площадью более 195 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем реализованных зданий и помещений вырос на 34%. Как правило, нежилые объекты компании и индивидуальные предприниматели приобретают для открытия точек продажи товаров и оказания различных услуг населению", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Уточняется, что среди реализованных объектов около 189,7 тысячи квадратных метров коммерческих помещений, а также пять зданий общей площадью почти 5,5 тысячи "квадратов", из которых четыре были куплены с земельными участками.Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что наиболее популярной территорией для бизнеса традиционно стал центр города – здесь приобрели 250 объектов общей площадью более 36,1 тысячи квадратных метров. На западе Москвы купили больше 200 помещений, общей площадью 24,8 тысячи "квадратов", на юго-западе - около 160 объектов.Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что за это время средняя конкуренция на торгах по реализации коммерческих объектов составила более восьми участников на лот.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы