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Ефимов: бизнес купил у Москвы более 1,3 тыс объектов нежилой недвижимости - РИА Новости, 08.11.2024
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09:08 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/efimov-1982522886.html
Ефимов: бизнес купил у Москвы более 1,3 тыс объектов нежилой недвижимости
Ефимов: бизнес купил у Москвы более 1,3 тыс объектов нежилой недвижимости - РИА Новости, 08.11.2024
Ефимов: бизнес купил у Москвы более 1,3 тыс объектов нежилой недвижимости
Частные инвесторы за девять месяцев 2024 года по преимущественному праву выкупа приобрели у столицы более 1,3 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:08
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Частные инвесторы за девять месяцев 2024 года по преимущественному праву выкупа приобрели у столицы более 1,3 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."За девять месяцев по итогам торгов и по преимущественному праву выкупа представители бизнеса приобрели свыше 1,3 тысячи коммерческих объектов общей площадью более 195 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем реализованных зданий и помещений вырос на 34%. Как правило, нежилые объекты компании и индивидуальные предприниматели приобретают для открытия точек продажи товаров и оказания различных услуг населению", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Уточняется, что среди реализованных объектов около 189,7 тысячи квадратных метров коммерческих помещений, а также пять зданий общей площадью почти 5,5 тысячи "квадратов", из которых четыре были куплены с земельными участками.Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что наиболее популярной территорией для бизнеса традиционно стал центр города – здесь приобрели 250 объектов общей площадью более 36,1 тысячи квадратных метров. На западе Москвы купили больше 200 помещений, общей площадью 24,8 тысячи "квадратов", на юго-западе - около 160 объектов.Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что за это время средняя конкуренция на торгах по реализации коммерческих объектов составила более восьми участников на лот.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: бизнес купил у Москвы более 1,3 тыс объектов нежилой недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Частные инвесторы за девять месяцев 2024 года по преимущественному праву выкупа приобрели у столицы более 1,3 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За девять месяцев по итогам торгов и по преимущественному праву выкупа представители бизнеса приобрели свыше 1,3 тысячи коммерческих объектов общей площадью более 195 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем реализованных зданий и помещений вырос на 34%. Как правило, нежилые объекты компании и индивидуальные предприниматели приобретают для открытия точек продажи товаров и оказания различных услуг населению", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.
Уточняется, что среди реализованных объектов около 189,7 тысячи квадратных метров коммерческих помещений, а также пять зданий общей площадью почти 5,5 тысячи "квадратов", из которых четыре были куплены с земельными участками.
Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что наиболее популярной территорией для бизнеса традиционно стал центр города – здесь приобрели 250 объектов общей площадью более 36,1 тысячи квадратных метров. На западе Москвы купили больше 200 помещений, общей площадью 24,8 тысячи "квадратов", на юго-западе - около 160 объектов.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что за это время средняя конкуренция на торгах по реализации коммерческих объектов составила более восьми участников на лот.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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