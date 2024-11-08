https://ria.ru/20241108/dzhabarov-1982706815.html

В Совфеде призвали отсечь Украину от Черного моря

В Совфеде призвали отсечь Украину от Черного моря - РИА Новости, 08.11.2024

В Совфеде призвали отсечь Украину от Черного моря

Нужно отсечь Украину от Черного моря, обеспечив проход к Приднестровью для защиты там наших граждан и контингента РФ, заявил первый замглавы международного... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:07

2024-11-08T16:07

2024-11-08T16:07

специальная военная операция на украине

украина

черное море

россия

владимир джабаров

в мире

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Нужно отсечь Украину от Черного моря, обеспечив проход к Приднестровью для защиты там наших граждан и контингента РФ, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Британцы же говорили, кто владеет Крымом, тот контролирует Черное море. Они покой же потеряли, когда Крым вернулся в состав России. А теперь если их отсекут от Черного моря, для них это вообще будет трагедия. Одесса, Николаев... Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан", - сказал политик, выступая на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня", в проекте "Украинское досье". Он также отметил, что "на Украине прежде всего должен поменяться режим политический, это однозначно". "Потому, что придет ли вместо (Владимира) Зеленского, условно говоря, (главком ВСУ Александр) Сырский или кто-то другой, продолжится то же самое. Нацики должны уйти навсегда", - уверен Джабаров. По словам сенатора, то, что останется от Украины, это должен быть режим, дружественный нашей стране, абсолютно нейтральный, это должно быть документально закреплено. "Потому что повторение подобных событий рано или поздно принесет большую беду всем нашим народам", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241105/lavrov-1981955981.html

украина

черное море

россия

приднестровская молдавская республика

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украина, черное море, россия, владимир джабаров, в мире, приднестровская молдавская республика