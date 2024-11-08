https://ria.ru/20241108/dtp-1982607415.html

Появились подробности массового ДТП в Кузбассе

Появились подробности массового ДТП в Кузбассе - РИА Новости, 08.11.2024

Появились подробности массового ДТП в Кузбассе

Пятнадцать грузовиков, три легковушки и автобус столкнулись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщила... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:51

2024-11-08T10:51

2024-11-08T10:51

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Пятнадцать грузовиков, три легковушки и автобус столкнулись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона в Telegram-канале. Сообщалось, что участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" перекрыт из-за массовой аварии, на месте дежурят экипажи ДПС, которые направляют весь транспорт в объезд. "Сегодня, 8 ноября, на 198 км федеральной трассы Р255 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись 15 грузовых и 3 легковых автомобилей, а также рейсовый пассажирский автобус. Все транспортные средства двигались по маршруту "Кемерово — Новосибирск", – сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что на место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко. "Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров общественным транспортом… Кроме того, прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область