https://ria.ru/20241108/dtp-1982607415.html
Появились подробности массового ДТП в Кузбассе
Появились подробности массового ДТП в Кузбассе - РИА Новости, 08.11.2024
Появились подробности массового ДТП в Кузбассе
Пятнадцать грузовиков, три легковушки и автобус столкнулись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщила... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:51
2024-11-08T10:51
2024-11-08T10:51
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Пятнадцать грузовиков, три легковушки и автобус столкнулись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона в Telegram-канале. Сообщалось, что участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" перекрыт из-за массовой аварии, на месте дежурят экипажи ДПС, которые направляют весь транспорт в объезд. "Сегодня, 8 ноября, на 198 км федеральной трассы Р255 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись 15 грузовых и 3 легковых автомобилей, а также рейсовый пассажирский автобус. Все транспортные средства двигались по маршруту "Кемерово — Новосибирск", – сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что на место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко. "Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров общественным транспортом… Кроме того, прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Появились подробности массового ДТП в Кузбассе
На трассе Р-255 в Кузбассе столкнулись 15 грузовиков, три легковушки и автобус
КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости.
Пятнадцать грузовиков, три легковушки и автобус столкнулись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона в Telegram-канале
.
Сообщалось, что участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" перекрыт из-за массовой аварии, на месте дежурят экипажи ДПС, которые направляют весь транспорт в объезд.
"Сегодня, 8 ноября, на 198 км федеральной трассы Р255 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись 15 грузовых и 3 легковых автомобилей, а также рейсовый пассажирский автобус. Все транспортные средства двигались по маршруту "Кемерово — Новосибирск", – сообщили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что на место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко.
"Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров общественным транспортом… Кроме того, прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.