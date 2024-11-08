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В Тюмени завели дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры - РИА Новости, 08.11.2024
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10:00 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/dtp-1982595388.html
В Тюмени завели дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры
В Тюмени завели дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры - РИА Новости, 08.11.2024
В Тюмени завели дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры
В Тюмени после аварии с автобусом, десять пассажиров которого получили различные ушибы и травмы, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:00
2024-11-08T10:00
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. В Тюмени после аварии с автобусом, десять пассажиров которого получили различные ушибы и травмы, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. Автобус "ПАЗ" въехал в опору камеры фотофиксации нарушений правил дородного движения на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. Из 25 пассажиров автобуса 10 женщин в возрасте от 22 до 63 лет получили ушибы и другие травмы и были доставлены в больницу. "По сообщению о дорожно-транспортном происшествии с маршрутным автобусом на перекрестке улиц Холодильная и Малыгина в городе Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). … По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - информирует пресс-служба ведомства. Отмечается, что при расследовании уголовного дела специалисты оценят работу ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта и будут приняты профилактические меры.
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени завели дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры

В Тюмени завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где пострадали 10 человек

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/TelegramМесто ДТП с участием автобуса в Тюмени
Место ДТП с участием автобуса в Тюмени - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/Telegram
Место ДТП с участием автобуса в Тюмени
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. В Тюмени после аварии с автобусом, десять пассажиров которого получили различные ушибы и травмы, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
Автобус "ПАЗ" въехал в опору камеры фотофиксации нарушений правил дородного движения на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. Из 25 пассажиров автобуса 10 женщин в возрасте от 22 до 63 лет получили ушибы и другие травмы и были доставлены в больницу.
«
"По сообщению о дорожно-транспортном происшествии с маршрутным автобусом на перекрестке улиц Холодильная и Малыгина в городе Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). … По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что при расследовании уголовного дела специалисты оценят работу ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта и будут приняты профилактические меры.
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