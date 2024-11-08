https://ria.ru/20241108/dtp-1982595388.html

В Тюмени завели дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры

В Тюмени завели дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры - РИА Новости, 08.11.2024

В Тюмени завели дело после ДТП с автобусом, где пострадали пассажиры

В Тюмени после аварии с автобусом, десять пассажиров которого получили различные ушибы и травмы, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:00

2024-11-08T10:00

2024-11-08T10:00

происшествия

тюмень

тюменская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. В Тюмени после аварии с автобусом, десять пассажиров которого получили различные ушибы и травмы, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. Автобус "ПАЗ" въехал в опору камеры фотофиксации нарушений правил дородного движения на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. Из 25 пассажиров автобуса 10 женщин в возрасте от 22 до 63 лет получили ушибы и другие травмы и были доставлены в больницу. "По сообщению о дорожно-транспортном происшествии с маршрутным автобусом на перекрестке улиц Холодильная и Малыгина в городе Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). … По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - информирует пресс-служба ведомства. Отмечается, что при расследовании уголовного дела специалисты оценят работу ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта и будут приняты профилактические меры.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

тюмень

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)