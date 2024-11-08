https://ria.ru/20241108/dtp-1982584794.html

На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика

На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика - РИА Новости, 08.11.2024

На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика

Движение на внешней стороне 41 километра МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:59

2024-11-08T08:59

2024-11-08T08:59

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение на внешней стороне 41 километра МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 41 километра МКАД, в районе съезда №41, столкнулись три грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах.

https://ria.ru/20241103/mkad-1981642192.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад