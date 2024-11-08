https://ria.ru/20241108/dtp-1982584794.html
На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика
На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика - РИА Новости, 08.11.2024
На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика
Движение на внешней стороне 41 километра МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:59
2024-11-08T08:59
2024-11-08T08:59
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение на внешней стороне 41 километра МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 41 километра МКАД, в районе съезда №41, столкнулись три грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика
На внешней стороне 41 км МКАД столкнулись три грузовика, движение затруднено
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Движение на внешней стороне 41 километра МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 41 километра МКАД, в районе съезда №41, столкнулись три грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах.