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На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика - РИА Новости, 08.11.2024
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08:59 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/dtp-1982584794.html
На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика
На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика - РИА Новости, 08.11.2024
На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика
Движение на внешней стороне 41 километра МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:59
2024-11-08T08:59
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение на внешней стороне 41 километра МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 41 километра МКАД, в районе съезда №41, столкнулись три грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах.
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика

На внешней стороне 41 км МКАД столкнулись три грузовика, движение затруднено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение на внешней стороне 41 километра МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 41 километра МКАД, в районе съезда №41, столкнулись три грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
На МКАД произошло столкновение четырех автомобилей
3 ноября, 04:50
 
ПроисшествияМоскваМКАД
 
 
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