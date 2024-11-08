Рейтинг@Mail.ru
Украинский олигарх Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/dolg-1982574615.html
Украинский олигарх Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей
Украинский олигарх Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2024
Украинский олигарх Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей
Украинский олигарх Павел Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:11
2024-11-08T06:11
происшествия
жилье
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872104369_0:366:2049:1518_1920x0_80_0_0_65525364b7ad4ff02fad472147717299.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский олигарх Павел Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, сумма долга украинского олигарха составляет 624 664 851 рублей. В 2018 году Россия ввела против Фукса санкции. Кроме того, в отношении олигарха в РФ было возбуждено два уголовных дела. Одно из уголовных дел касалось мошенничества с деньгами дольщиков ЖК Sky House. Строить Sky House на Мытной улице в Москве начало аффилированное с MosCityGroup Фукса ООО "Олтэр" в 2008 году. В 2015 году у компании был спор со столичной мэрией по условиям инвестконтракта на 35 миллионов долларов. Затем мэрия подала иск о банкротстве застройщика с суммой требований 46 миллионов долларов. Фукс заочно обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Кроме того, девелопер находится в международном розыске.
https://realty.ria.ru/20241025/tseny-1980108712.html
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974722610.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872104369_0:174:2049:1710_1920x0_80_0_0_cf5acfd4a9e481b9e15de09bffd0a98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, россия, москва
Происшествия, Жилье, Россия, Москва
Украинский олигарх Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей

Украинский олигарх Павел Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей

CC BY-SA 4.0 / Jbuket / Павел Фукс
Павел Фукс - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Jbuket /
Павел Фукс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский олигарх Павел Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, сумма долга украинского олигарха составляет 624 664 851 рублей.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ЦБ: цены на жилье в РФ за четыре года льготной ипотеки выросли почти вдвое
25 октября, 16:11
В 2018 году Россия ввела против Фукса санкции. Кроме того, в отношении олигарха в РФ было возбуждено два уголовных дела.
Одно из уголовных дел касалось мошенничества с деньгами дольщиков ЖК Sky House. Строить Sky House на Мытной улице в Москве начало аффилированное с MosCityGroup Фукса ООО "Олтэр" в 2008 году. В 2015 году у компании был спор со столичной мэрией по условиям инвестконтракта на 35 миллионов долларов. Затем мэрия подала иск о банкротстве застройщика с суммой требований 46 миллионов долларов. Фукс заочно обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Кроме того, девелопер находится в международном розыске.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Олигарх Коломойский* обвинил США в причастности к его аресту
25 сентября, 23:22
 
ПроисшествияЖильеРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала