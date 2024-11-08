https://ria.ru/20241108/dolg-1982574615.html

Украинский олигарх Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей

Украинский олигарх Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2024

Украинский олигарх Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей

Украинский олигарх Павел Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T06:11

2024-11-08T06:11

2024-11-08T06:11

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский олигарх Павел Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, сумма долга украинского олигарха составляет 624 664 851 рублей. В 2018 году Россия ввела против Фукса санкции. Кроме того, в отношении олигарха в РФ было возбуждено два уголовных дела. Одно из уголовных дел касалось мошенничества с деньгами дольщиков ЖК Sky House. Строить Sky House на Мытной улице в Москве начало аффилированное с MosCityGroup Фукса ООО "Олтэр" в 2008 году. В 2015 году у компании был спор со столичной мэрией по условиям инвестконтракта на 35 миллионов долларов. Затем мэрия подала иск о банкротстве застройщика с суммой требований 46 миллионов долларов. Фукс заочно обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Кроме того, девелопер находится в международном розыске.

https://realty.ria.ru/20241025/tseny-1980108712.html

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происшествия, жилье, россия, москва