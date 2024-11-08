https://ria.ru/20241108/dogovory-1982750165.html

Число целевых договоров в Смоленской области выросло в 30 раз за три года

Число целевых договоров в Смоленской области выросло в 30 раз за три года - РИА Новости, 08.11.2024

Число целевых договоров в Смоленской области выросло в 30 раз за три года

В Смоленской области в этом году заключено почти 1650 целевых договоров обучения со студентами колледжей и техникумов, что в 30 раз больше, чем три года назад,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:02

2024-11-08T19:02

2024-11-08T19:02

смоленская область

смоленская область

челябинск

василий анохин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Смоленской области в этом году заключено почти 1650 целевых договоров обучения со студентами колледжей и техникумов, что в 30 раз больше, чем три года назад, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он принял участие в дискуссии в рамках пленарной сессии "Россия – 2030: Человек. Семья. Развитие" на II Русском экономическом форуме в Челябинске. "Они через несколько лет станут сотрудниками более 80 предприятий и организаций в самых разных отраслях экономики. Планируем и дальше увеличивать число "целевиков"", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор также рассказал, что нехватка кадров – это одна из ключевых проблем, сдерживающая экономический рост и развитие Смоленской области и страны в целом. Так, главное конкурентное преимущество регионов в привлечении инвестиций сегодня – это наличие квалифицированной рабочей силы. Спрос на нее растет из-за того, что продукцию, которую раньше импортировали, сейчас выгоднее производить самостоятельно. Трудовой ресурс теперь на вес золота. Есть рабочие руки – есть будущее. "Для решения проблемы нужны совместные усилия бизнеса, власти и учреждений среднего профессионального образования. Необходимо создать привлекательные условия труда, перестроить систему подготовки кадров, вводить меры поддержки студентов и молодых специалистов, обновлять материально-техническую базу колледжей и техникумов. Это большая работа, конечная цель которой – привлечь как можно больше молодых людей в рабочие профессии. Ребята должны видеть и знать, что быть "синим воротничком" – это выгодно и перспективно", - написал Анохин. По его словам, на уровне региона введено множество мер поддержки студентов и молодых специалистов – дополнительные выплаты во время учебы, компенсация первоначального взноса по ипотеке и многое другое. Предприятия и учреждения так же предлагают дополнительную помощь, достойные условия труда и активно включаются в процесс обучения. "Убежден, что решение проблемы нехватки квалифицированных рабочих рук – это ключевой момент в развитии области и страны. Только создав достойные условия труда и получения образования, возможности для профессиональной реализации и карьерного роста нашей молодёжи, мы сможем решить и другие волнующие нас вопросы", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20241108/anokhin-1982749912.html

https://ria.ru/20241108/pechersk-1982617490.html

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смоленская область, челябинск, василий анохин