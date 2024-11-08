https://ria.ru/20241108/dogovor-1982566689.html

Зеленский обиделся на Венгрию и не стал подписывать двусторонний договор

Зеленский обиделся на Венгрию и не стал подписывать двусторонний договор - РИА Новости, 08.11.2024

Зеленский обиделся на Венгрию и не стал подписывать двусторонний договор

Владимир Зеленский обиделся на Венгрию за отказ поддержать членство Украины в НАТО, поэтому не подписал двусторонний договор с Будапештом. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:12

2024-11-08T00:12

2024-11-08T10:47

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на Венгрию за отказ поддержать членство Украины в НАТО, поэтому не подписал двусторонний договор с Будапештом. "Для нас важна поддержка Украины в Евросоюзе, для нас важна поддержка Украины в НАТО Венгрией. В документе нет на сегодня поддержки Украины в НАТО со стороны Венгрии. И так как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Будапеште. При этом, как утверждает Зеленский, Украина готова выполнить все требования Венгрии по вопросам национальных меньшинств, так как, по его словам, Киев заботится о гражданах всех национальностей, проживающих на Украине. Ранее Зеленский заявил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, в котором Киев хочет зафиксировать готовность Будапешта не блокировать приглашение в НАТО. Представитель венгерского МИД Мате Пацолаи заявил, что Венгрия ведет с Украиной переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, но там не будет фигурировать намерение Киева вступить в НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне.

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982453189.html

https://ria.ru/20241018/orban-1978652229.html

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в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, евросоюз, нато, киев