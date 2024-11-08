Глава ПМР: Тирасполь открыт к диалогу с властями Молдавии
Красносельский: ПМР открыта к диалогу с властями Молдавии
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время празднования 34-й годовщины образования ПМР
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время празднования 34-й годовщины образования ПМР. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Тирасполь открыт к диалогу и контактам с властями Молдавии после прошедших там президентских выборов, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Я неоднократно направлял официальные письма в адрес президента Молдовы с предложением встретиться и на высшем политическом уровне обсудить отношения наших стран. После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась: я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова", - сказал Красносельский.
В Молдавии в минувшее воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
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