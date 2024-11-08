https://ria.ru/20241108/dialog-1982567965.html

Глава ПМР: Тирасполь открыт к диалогу с властями Молдавии

Глава ПМР: Тирасполь открыт к диалогу с властями Молдавии - РИА Новости, 08.11.2024

Глава ПМР: Тирасполь открыт к диалогу с властями Молдавии

Тирасполь открыт к диалогу и контактам с властями Молдавии после прошедших там президентских выборов, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T03:39

2024-11-08T03:39

2024-11-08T03:39

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

александр стояногло

майя санду

вадим красносельский

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Тирасполь открыт к диалогу и контактам с властями Молдавии после прошедших там президентских выборов, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Я неоднократно направлял официальные письма в адрес президента Молдовы с предложением встретиться и на высшем политическом уровне обсудить отношения наших стран. После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась: я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова", - сказал Красносельский. В Молдавии в минувшее воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://ria.ru/20241105/kreml-1981908873.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981893800.html

молдавия

кишинев

тирасполь

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, александр стояногло, майя санду, вадим красносельский, обсе, выборы в молдавии — 2024