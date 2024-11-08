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Эксперт Минздрава рассказала, кто рискует заболеть сахарным диабетом

Эксперт Минздрава рассказала, кто рискует заболеть сахарным диабетом - РИА Новости, 08.11.2024

Эксперт Минздрава рассказала, кто рискует заболеть сахарным диабетом

Сахарный диабет возникает из-за дисфункции иммунной системы или неправильного образа жизни, так, у предпочитающих фастфуд людей со сниженным уровнем физической... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T03:20

2024-11-08T03:20

2024-11-08T03:20

общество

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сахарный диабет возникает из-за дисфункции иммунной системы или неправильного образа жизни, так, у предпочитающих фастфуд людей со сниженным уровнем физической активности повышаются риски ожирения и, как следствие, развитие диабета, рассказала РИА Новости директор Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина. "Существуют разные виды этого тяжелого заболевания. Сахарный диабет первого типа (или инсулинзависимый) является следствием дисфункции иммунной системы, проявляется в разрушении вырабатывающих инсулин клеток и не зависит от образа жизни и наличия ожирения", - сказала профессор Петряйкина, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России по Центральному федеральному округу. Собеседница агентства отметила, что при диабете первого типа необходимо уделять особое внимание наблюдению детей, в семье которых есть родственники с этим заболеванием, или рядом патологий, поражающих иммунную систему: аутоиммунным тиреоидитом, псориазом, алопецией, ревматоидным артритом и другими. Развитие диабета второго типа напрямую связано с неправильным образом жизни и ожирением, пояснила Петряйкина. Общемировая тенденция — повсеместное использование различных гаджетов, сидячий образ жизни, снижение уровня физической активности, распространение популярности фастфуда, высококалорийных продуктов с большим содержанием углеводов и жиров, отметила специалист. По ее словам, употребление большого количества сахара становится причиной увеличенной выработки инсулина, который может повышать аппетит и замыкать "порочный круг" - возникает постоянный профицит калорий. В совокупности это приводит к ожирению и возрастающим рискам развития сахарного диабета, особенно у пациентов с генетической предрасположенностью к заболеванию, уточнила Петряйкина. "Заболеваемость диабетом растет во всем мире, и Россия не является исключением. Так, в 2023 году прирост выявленных случаев сахарного диабета составил более 230 тысяч человек. В январе 2024 года в России насчитывалось более 5 миллионов людей, страдающих сахарным диабетом, среди которых порядка 53 тысяч детей", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20241017/semavik-1978540980.html

https://ria.ru/20241031/minzdrav-1981032790.html

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общество, россия