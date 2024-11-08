https://ria.ru/20241108/demonstratsiya-1982747563.html
В Йемене прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины и Ливана
В Йемене прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины и Ливана - РИА Новости, 08.11.2024
В Йемене прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины и Ливана
Власти северного Йемена, где правит шиитское движение "Ансар Алла", провели в пятницу в центре Саны миллионную демонстрацию в поддержку палестинского сектора... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:44
2024-11-08T18:44
2024-11-08T18:44
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ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Власти северного Йемена, где правит шиитское движение "Ансар Алла", провели в пятницу в центре Саны миллионную демонстрацию в поддержку палестинского сектора Газа и Ливана на фоне войны с Израилем, сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира". Телеканал показал кадры с демонстрации, на которую собрался миллион человек. Они развернули огромные флаги Палестины и Ливана и кричали лозунги с пожеланиями гибели для Израиля и США. По случаю проведения массовой акции в поддержку сектора Газа и Ливана хуситы объявили о первом запуске гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по израильской военной базе Неватим в пустыне Негев. Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что избрание на пост президента в США Дональда Трампа не поменяет их политику относительно поддержки населения в секторе Газа и Ливане против Израиля до тех пор, пока военные действия не прекратятся.
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в мире, ливан, израиль, сша, дональд трамп, ансар алла, йемен
В мире, Ливан, Израиль, США, Дональд Трамп, Ансар Алла, Йемен
В Йемене прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины и Ливана
Аль-Масира: в Сане прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины и Ливана