https://ria.ru/20241108/demonstratsiya-1982747563.html

В Йемене прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины и Ливана

В Йемене прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины и Ливана - РИА Новости, 08.11.2024

В Йемене прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины и Ливана

Власти северного Йемена, где правит шиитское движение "Ансар Алла", провели в пятницу в центре Саны миллионную демонстрацию в поддержку палестинского сектора... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:44

2024-11-08T18:44

2024-11-08T18:44

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ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Власти северного Йемена, где правит шиитское движение "Ансар Алла", провели в пятницу в центре Саны миллионную демонстрацию в поддержку палестинского сектора Газа и Ливана на фоне войны с Израилем, сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира". Телеканал показал кадры с демонстрации, на которую собрался миллион человек. Они развернули огромные флаги Палестины и Ливана и кричали лозунги с пожеланиями гибели для Израиля и США. По случаю проведения массовой акции в поддержку сектора Газа и Ливана хуситы объявили о первом запуске гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по израильской военной базе Неватим в пустыне Негев. Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что избрание на пост президента в США Дональда Трампа не поменяет их политику относительно поддержки населения в секторе Газа и Ливане против Израиля до тех пор, пока военные действия не прекратятся.

https://ria.ru/20241108/ssha-1982605710.html

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сша

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в мире, ливан, израиль, сша, дональд трамп, ансар алла, йемен