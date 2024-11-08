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Над Саратовом уничтожили БПЛА, часть обломков упала в промзоне

Над Саратовом уничтожили БПЛА, часть обломков упала в промзоне - РИА Новости, 08.11.2024

Над Саратовом уничтожили БПЛА, часть обломков упала в промзоне

БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:24

2024-11-08T04:24

2024-11-08T04:24

специальная военная операция на украине

происшествия

саратов

роман бусаргин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы", - написал он в своем Telegram-канале. Бусаргин добавил, что пострадавших, предварительно, нет.

https://ria.ru/20241108/zapad-1982569233.html

саратов

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происшествия, саратов, роман бусаргин