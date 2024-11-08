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Над Саратовом уничтожили БПЛА, часть обломков упала в промзоне
Над Саратовом уничтожили БПЛА, часть обломков упала в промзоне - РИА Новости, 08.11.2024
Над Саратовом уничтожили БПЛА, часть обломков упала в промзоне
БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:24
2024-11-08T04:24
2024-11-08T04:24
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
роман бусаргин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы", - написал он в своем Telegram-канале. Бусаргин добавил, что пострадавших, предварительно, нет.
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происшествия, саратов, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин
Над Саратовом уничтожили БПЛА, часть обломков упала в промзоне
Бусаргин: над Саратовом уничтожили БПЛА, часть обломков упала в промзоне