https://ria.ru/20241108/busargin-1982568627.html

В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 08.11.2024

В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:01

2024-11-08T04:01

2024-11-08T04:01

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241107/putin-1982555504.html

саратовская область

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саратовская область, роман бусаргин