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В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:01 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/busargin-1982568627.html
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 08.11.2024
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:01
2024-11-08T04:01
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в своем Telegram-канале.
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саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Бусаргин: в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУказатель "Укрытие"
Указатель Укрытие - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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