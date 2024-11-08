https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982645845.html

Глава МИД Израиля вылетел в Нидерланды, где накануне напали на болельщиков

Глава МИД Израиля вылетел в Нидерланды, где накануне напали на болельщиков - РИА Новости, 08.11.2024

Глава МИД Израиля вылетел в Нидерланды, где накануне напали на болельщиков

Новый глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар по согласованию с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вылетел со срочным политическим визитом в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:30

2024-11-08T13:30

2024-11-08T13:30

в мире

израиль

амстердам

нидерланды

биньямин нетаньяху

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ХАЙФА, 8 ноя – РИА Новости. Новый глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар по согласованию с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вылетел со срочным политическим визитом в Нидерланды, где произошли нападения на израильских болельщиков, сообщила в пятницу пресс-служба МИД. "В связи с серьезными инцидентами в Амстердаме глава МИД Израиля Гидеон Саар по согласованию с премьер-министром вылетел со срочным политическим визитом в Нидерланды", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Саар встретится с высокопоставленными чиновниками голландского руководства, с нидерландским коллегой и с израильтянами, а также с местной еврейской общиной. В ходе визита глава израильского МИД разъяснит важность борьбы с антисемитизмом, который, как сообщается, направлен против Израиля и его права на существование и самозащиту. В пятницу несколько израильских футбольных болельщиков, которые прибыли в Амстердам на матч тель-авивский "Маккаби" с местным "Аяксом", подверглись нападению. В социальных сетях начали распространяться видео, на котором видно, как люди в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне. По сообщениям СМИ, в Амстердаме были ранены не менее десяти израильских граждан.

https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982604141.html

https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982635980.html

израиль

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в мире, израиль, амстердам, нидерланды, биньямин нетаньяху