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Глава МИД Израиля вылетел в Нидерланды, где накануне напали на болельщиков
Глава МИД Израиля вылетел в Нидерланды, где накануне напали на болельщиков - РИА Новости, 08.11.2024
Глава МИД Израиля вылетел в Нидерланды, где накануне напали на болельщиков
Новый глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар по согласованию с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вылетел со срочным политическим визитом в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:30
2024-11-08T13:30
2024-11-08T13:30
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ХАЙФА, 8 ноя – РИА Новости. Новый глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар по согласованию с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вылетел со срочным политическим визитом в Нидерланды, где произошли нападения на израильских болельщиков, сообщила в пятницу пресс-служба МИД. "В связи с серьезными инцидентами в Амстердаме глава МИД Израиля Гидеон Саар по согласованию с премьер-министром вылетел со срочным политическим визитом в Нидерланды", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Саар встретится с высокопоставленными чиновниками голландского руководства, с нидерландским коллегой и с израильтянами, а также с местной еврейской общиной. В ходе визита глава израильского МИД разъяснит важность борьбы с антисемитизмом, который, как сообщается, направлен против Израиля и его права на существование и самозащиту. В пятницу несколько израильских футбольных болельщиков, которые прибыли в Амстердам на матч тель-авивский "Маккаби" с местным "Аяксом", подверглись нападению. В социальных сетях начали распространяться видео, на котором видно, как люди в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне. По сообщениям СМИ, в Амстердаме были ранены не менее десяти израильских граждан.
https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982604141.html
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в мире, израиль, амстердам, нидерланды, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Амстердам, Нидерланды, Биньямин Нетаньяху
Глава МИД Израиля вылетел в Нидерланды, где накануне напали на болельщиков
Глава МИД Израиля отправился с визитом в Нидерланды после ЧП с болельщиками
ХАЙФА, 8 ноя – РИА Новости. Новый глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар по согласованию с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вылетел со срочным политическим визитом в Нидерланды, где произошли нападения на израильских болельщиков, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.
"В связи с серьезными инцидентами в Амстердаме
глава МИД Израиля Гидеон Саар по согласованию с премьер-министром вылетел со срочным политическим визитом в Нидерланды", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Саар встретится с высокопоставленными чиновниками голландского руководства, с нидерландским коллегой и с израильтянами, а также с местной еврейской общиной.
В ходе визита глава израильского МИД разъяснит важность борьбы с антисемитизмом, который, как сообщается, направлен против Израиля и его права на существование и самозащиту.
В пятницу несколько израильских футбольных болельщиков, которые прибыли в Амстердам на матч тель-авивский "Маккаби" с местным "Аяксом", подверглись нападению. В социальных сетях начали распространяться видео, на котором видно, как люди в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне.
По сообщениям СМИ, в Амстердаме были ранены не менее десяти израильских граждан.