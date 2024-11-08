https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982635980.html

В ФЕОР прокомментировали нападение на израильских болельщиков в Нидерландах

В ФЕОР прокомментировали нападение на израильских болельщиков в Нидерландах - РИА Новости, 08.11.2024

В ФЕОР прокомментировали нападение на израильских болельщиков в Нидерландах

В российской еврейской общине потрясены нападением на израильских болельщиков в Нидерландах и желают всем пострадавшим скорейшего выздоровления, заявил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:46

2024-11-08T12:46

2024-11-08T12:46

религия

нидерланды

амстердам

россия

религия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В российской еврейской общине потрясены нападением на израильских болельщиков в Нидерландах и желают всем пострадавшим скорейшего выздоровления, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Полиция Амстердама сообщила, что 5 человек были госпитализированы, 62 задержаны из-за беспорядков посла матча. "Мы глубоко потрясены новостями. Сейчас самое главное, чтобы все пропавшие без вести были найдены живыми, чтобы не было серьезных последствий для здоровья всех тех, кто подвергся нападению. Мы молимся о безопасности всех еврейских общин мира", - сказал раввин. Он отметил, что "юдофобская и антисемитская риторика" в информационном пространстве уже давно несет явную угрозу безопасности и спокойствию в обществе. "Если сегодня разрешают нападать виртуально, то завтра можно выкрикивать оскорбления на улице, а послезавтра - применять силу. Эту цепочку нужно обрывать самыми строгими мерами, и каждый должен быть ответственным за непреумножение слов и акций ненависти", - подчеркнул Борода.

https://rsport.ria.ru/20241108/ftubol-1982592719.html

нидерланды

амстердам

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Никита Бизин

нидерланды, амстердам, россия, религия