Рейтинг@Mail.ru
В ФЕОР прокомментировали нападение на израильских болельщиков в Нидерландах - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:46 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982635980.html
В ФЕОР прокомментировали нападение на израильских болельщиков в Нидерландах
В ФЕОР прокомментировали нападение на израильских болельщиков в Нидерландах - РИА Новости, 08.11.2024
В ФЕОР прокомментировали нападение на израильских болельщиков в Нидерландах
В российской еврейской общине потрясены нападением на израильских болельщиков в Нидерландах и желают всем пострадавшим скорейшего выздоровления, заявил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:46
2024-11-08T12:46
религия
нидерланды
амстердам
россия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982588641_3:0:1276:716_1920x0_80_0_0_0565794ad600c869f43493f7ffd331b5.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В российской еврейской общине потрясены нападением на израильских болельщиков в Нидерландах и желают всем пострадавшим скорейшего выздоровления, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Полиция Амстердама сообщила, что 5 человек были госпитализированы, 62 задержаны из-за беспорядков посла матча. "Мы глубоко потрясены новостями. Сейчас самое главное, чтобы все пропавшие без вести были найдены живыми, чтобы не было серьезных последствий для здоровья всех тех, кто подвергся нападению. Мы молимся о безопасности всех еврейских общин мира", - сказал раввин. Он отметил, что "юдофобская и антисемитская риторика" в информационном пространстве уже давно несет явную угрозу безопасности и спокойствию в обществе. "Если сегодня разрешают нападать виртуально, то завтра можно выкрикивать оскорбления на улице, а послезавтра - применять силу. Эту цепочку нужно обрывать самыми строгими мерами, и каждый должен быть ответственным за непреумножение слов и акций ненависти", - подчеркнул Борода.
https://rsport.ria.ru/20241108/ftubol-1982592719.html
нидерланды
амстердам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982588641_168:0:1123:716_1920x0_80_0_0_e42ee6966dc99701139497ae1484262f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нидерланды, амстердам, россия, религия
Религия, Нидерланды, Амстердам, Россия, Религия
В ФЕОР прокомментировали нападение на израильских болельщиков в Нидерландах

Президент ФЕОР о нападении в Амстердаме: мы глубоко потрясены произошедшим

© Кадр видео из соцсетейНападение на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме
Нападение на болельщиков израильского футбольного клуба Маккаби в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В российской еврейской общине потрясены нападением на израильских болельщиков в Нидерландах и желают всем пострадавшим скорейшего выздоровления, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Полиция Амстердама сообщила, что 5 человек были госпитализированы, 62 задержаны из-за беспорядков посла матча.
"Мы глубоко потрясены новостями. Сейчас самое главное, чтобы все пропавшие без вести были найдены живыми, чтобы не было серьезных последствий для здоровья всех тех, кто подвергся нападению. Мы молимся о безопасности всех еврейских общин мира", - сказал раввин.
Он отметил, что "юдофобская и антисемитская риторика" в информационном пространстве уже давно несет явную угрозу безопасности и спокойствию в обществе.
"Если сегодня разрешают нападать виртуально, то завтра можно выкрикивать оскорбления на улице, а послезавтра - применять силу. Эту цепочку нужно обрывать самыми строгими мерами, и каждый должен быть ответственным за непреумножение слов и акций ненависти", - подчеркнул Борода.
Погромы болельщиков в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Маккаби" контактирует с МИД Израиля после инцидента с болельщиками
Вчера, 09:44
 
РелигияНидерландыАмстердамРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала