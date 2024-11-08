https://ria.ru/20241108/bogomaz-1982575816.html
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 08.11.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
БПЛА обнаружен и уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:28
2024-11-08T06:28
2024-11-08T06:28
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. БПЛА обнаружен и уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241108/vsu-1982572436.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
Богомаз: в небе над Брянской областью обнаружен и уничтожен дрон ВСУ