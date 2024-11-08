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Бирюков: четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы - РИА Новости, 08.11.2024
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Бирюков: четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы
Бирюков: четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы - РИА Новости, 08.11.2024
Бирюков: четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по созданию четырех новых зон отдыха на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:37
2024-11-08T09:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
сергей собянин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по созданию четырех новых зон отдыха на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Создание новых зон отдыха является необходимой составляющей комфортной городской среды, уже не первый год по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проводим обновление пространств у воды, чтобы они стали доступными для москвичей и гостей столицы. В этом году выполнили масштабные работы вдоль русла реки Городня, там создали четыре новые зоны для отдыха, прогулок и занятий спортом. Все они объединены в единый рекреационный маршрут", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в пустующем овраге возле жилых домов на улице Красного Маяка появилась экотропа, которая выполнена из прессованного металлического настила. В ее начале сделали площадку для тихого отдыха с лавочками, лежаками, столами для игры в шахматы и настольный теннис. В районе жилых домов организовали воркаут-зону с тренажерами и обновили хоккейную коробку. На детских площадках установили игровые комплексы, модернизировали освещение и провели озеленение. "Второй благоустроенной зоной стала территория возле водоема в Народном парке, где преобразили прогулочные маршруты, обустроив просторные деревянные настилы вокруг и над прудом, заменили покрытие дорожек. Расширили детские площадки и спортивную зону, высадили почти 240 деревьев лиственных пород и около 1,2 тысяч кустарников, оборудовали энергоэффективную систему освещения", - уточнил Бирюков. Он добавил, что в новый маршрут вошли благоустроенные ранее территория возле Кировоградских прудов и сквер Родная Гавань. Кроме того, в этом году проведено благоустройство пространств в районе третьего и четвертого Варшавских прудов. Их очистили от ила и укрепили берега, вокруг сделали деревянные настилы для прогулок, поставили лавочки и парковые качели, организовали детскую игровую зону и спортивную площадку, разбили аптекарский огород. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках проекта привели в порядок Покровский парк, расположенный вдоль Дорожной улицы. Там обновили прогулочные дорожки, вдоль них поставили перголы с качелями, цветочные клумбы и лавочки. Дополнительно обустроили амфитеатр для проведения мероприятий, зоны для детей и занятий спортом.
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москва, петр бирюков, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЧетыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы
Четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по созданию четырех новых зон отдыха на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Создание новых зон отдыха является необходимой составляющей комфортной городской среды, уже не первый год по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проводим обновление пространств у воды, чтобы они стали доступными для москвичей и гостей столицы. В этом году выполнили масштабные работы вдоль русла реки Городня, там создали четыре новые зоны для отдыха, прогулок и занятий спортом. Все они объединены в единый рекреационный маршрут", - рассказал Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЧетыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы
Четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы
Заместитель мэра пояснил, что в пустующем овраге возле жилых домов на улице Красного Маяка появилась экотропа, которая выполнена из прессованного металлического настила. В ее начале сделали площадку для тихого отдыха с лавочками, лежаками, столами для игры в шахматы и настольный теннис. В районе жилых домов организовали воркаут-зону с тренажерами и обновили хоккейную коробку. На детских площадках установили игровые комплексы, модернизировали освещение и провели озеленение.
"Второй благоустроенной зоной стала территория возле водоема в Народном парке, где преобразили прогулочные маршруты, обустроив просторные деревянные настилы вокруг и над прудом, заменили покрытие дорожек. Расширили детские площадки и спортивную зону, высадили почти 240 деревьев лиственных пород и около 1,2 тысяч кустарников, оборудовали энергоэффективную систему освещения", - уточнил Бирюков.
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Он добавил, что в новый маршрут вошли благоустроенные ранее территория возле Кировоградских прудов и сквер Родная Гавань. Кроме того, в этом году проведено благоустройство пространств в районе третьего и четвертого Варшавских прудов. Их очистили от ила и укрепили берега, вокруг сделали деревянные настилы для прогулок, поставили лавочки и парковые качели, организовали детскую игровую зону и спортивную площадку, разбили аптекарский огород.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках проекта привели в порядок Покровский парк, расположенный вдоль Дорожной улицы. Там обновили прогулочные дорожки, вдоль них поставили перголы с качелями, цветочные клумбы и лавочки. Дополнительно обустроили амфитеатр для проведения мероприятий, зоны для детей и занятий спортом.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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